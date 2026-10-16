Главный архитектор Подмосковья предложила вернуть искусство в массовую застройку
Индустриальное домостроение способно создавать и реализовывать проекты с элементами искусства, связанными с историей и культурой тех мест, где возводят здания. Об этом заявила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина на заседании коллегии Экспертного совета по архитектуре и градостроительству при Национальном центре «Россия», сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
Темой заседания стал архитектурный код современной России как отражение образа эпохи.
«Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что домостроительные комбинаты в состоянии встроить элементы монументального искусства в производственную цепочку. Это не оказывает существенного влияния на себестоимость зданий, но открывает пространство для творчества и дает возможность придать типовым, по сути, зданиям узнаваемость и сохранить «память места», — сказала Кузьмина.Она добавила, что следующим этапом развития этого градостроительного направления должно стать возвращение монументального искусства на фасады и интерьеры объектов социальной инфраструктуры — школ, ФОКов, ДК и пр. Это поможет не только преобразить здание, но и связать его с культурными и историческими особенностями территории.