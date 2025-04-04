Продолжается приём заявок на форум «Сильные идеи для нового времени»

Фото: сайт ideas-forum.ru
Организаторы форума «Сильные идеи для нового времени» продолжают приём заявок, сообщили в пресс-службе Агентства стратегических инициатив. Вместе с Фондом «Росконгресс» оно организует мероприятие. Соорганизаторами выступают ВЭБ.РФ и правительство Нижегородской области.
Идеи для изменений в стране можно подать на платформе идея.росконгресс.рф до 15 мая. Эксперты отберут топ-100 идей. Самые сильные представят руководству страны в июле на финальном мероприятии в Нижнем Новгороде.
Финальной точкой станет очный двухдневный форум. Он запланирован на лето в Нижнем Новгороде. На форуме планируется презентация ста лучших идей и проектов. А на пленарном заседании 10 из них продемонстрируют руководству страны.
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«Форум создаёт условия для развития внутреннего рынка потребления с высоким спросом на отечественную продукцию. О многих перспективных предложениях граждан мы узнали с помощью краудсорсинговой платформы Фонда «Росконгресс». За все годы работы мероприятия там отмечены более 530 тыс. пользователей. Отбор и реализация предложений совершенствуются. В этом году мы наблюдаем полное обновление состава экспертов, критериев отбора и направлений», – пояснил советник президента Росси, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.Подать заявку может любой житель России. Для этого нужно зарегистрироваться на платформе и выбрать номинацию. Затем следует следить за движением проекта, получать помощь и обратную связь по доработке от экспертов.
Финальной точкой станет очный двухдневный форум. Он запланирован на лето в Нижнем Новгороде. На форуме планируется презентация ста лучших идей и проектов. А на пленарном заседании 10 из них продемонстрируют руководству страны.
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Лора Луганская