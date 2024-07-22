В России выберут лидеров корпоративной благотворительности

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Продолжается приём заявок на XVII ежегодный всероссийский конкурс «Лидеры корпоративной благотворительности — 2024», мероприятие организует ассоциация грантодающих организаций «Форум Доноров», сообщает пресс-служба Минэкономразвития РФ.
«Цель конкурса — формирование механизмов партнёрства бизнеса и некоммерческого сектора. Кроме того, конкурс позволяет оценить деятельность компаний в развитии корпоративной социальной ответственности и распространять успешные практики, а также проанализировать стратегии бизнеса в сфере корпоративной благотворительности и социальных инвестиций», — говорится в сообщении.К участию в конкурсе приглашаются российские компании с оборотом не менее 100 миллионов рублей в год.
Заявки на участие принимаются до 25 августа. Подробная информация о конкурсе размещена на сайте ассоциации «Форум доноров».
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