Продолжается приём заявок на конкурс-премию уличной культуры «КАРДО»

21 июля 2026, 11:36

Фото: пресс-служба Международной конкурс-премии «КАРДО»

Открыт приём заявок на участие в девятом сезоне Международной конкурс-премии «КАРДО», которая реализуется в рамках президентской платформы «Россия – страна возможностей». Об этом сообщили организаторы проекта.