Продолжается приём заявок на конкурс-премию уличной культуры «КАРДО»
Открыт приём заявок на участие в девятом сезоне Международной конкурс-премии «КАРДО», которая реализуется в рамках президентской платформы «Россия – страна возможностей». Об этом сообщили организаторы проекта.
«КАРДО» считается первой в мире международной премией, посвящённой уличной культуре и спорту. Принять участие могут как начинающие, так и опытные спортсмены и представители творческих направлений из России и других стран. В этом сезоне минимальный возраст участников снижен до 14 лет.
Программа конкурса 2026 года объединит пять основных направлений: соревнования по дисциплинам уличной культуры и спорта, видеоконкурс, премию за вклад в развитие индустрии, конкурс общественных инициатив и состязание для молодых дизайнеров уличной одежды.
Спортивная часть включает 13 дисциплин. Участники смогут проявить себя в BMX, скейтбординге, паркуре, воркауте, граффити, брейкинге, хип-хопе, рэпе, диджеинге, кикскутеринге, трикинге, фриране и роллерблейдинге, который впервые вошёл в программу премии.
Одним из нововведений девятого сезона стало разделение участников на любительскую и профессиональную лиги. Обе предусматривают возможность участия как в онлайн-, так и в офлайн-формате. Организация профессиональной лиги осуществляется при поддержке профильных спортивных федераций.
Финалистов и победителей ждут денежные призы, образовательные программы, сопровождение наставников и информационная поддержка. Кроме того, они смогут претендовать на гранты «Росмолодёжь.Гранты» размером до 1,5 млн рублей для реализации собственных проектов.
Приём заявок продлится до 15 июля. Итоги девятого сезона подведут на международном гранд-финале «КАРДО», который ежегодно объединяет тысячи участников, экспертов и зрителей со всего мира.
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