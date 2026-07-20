Пушкинский ветеринар выиграла региональный этап профессионального конкурса

20 июля 2026, 18:51

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В Московской области назвали имя победителя регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший ветеринарный фельдшер». Об этом рассказали в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.





Соревнования организовало Министерство труда и социальной защиты России. Они прошли в городском округе Домодедово. Целью было выявить талантливых специалистов, повысить престиж ветеринарных профессий.



Участникам предстояло выполнить пять блоков заданий по разным направлениям. В каждом блоке было по два теоретических и два практических задания. Вопросы касались диагностики заболеваний, безопасности работы, искусственного осеменения, лечебно-диагностических процедур, отбора проб и многого другого.

«Помимо профессиональных навыков, эксперты учитывали личные достижения участников – наставническую деятельность, внедрение инновационных методик лечения, научные публикации и отзывы о работе. Максимальное количество баллов набрала Анна Костомарова с Пушкинской ветеринарной станции. По словам победительницы, подготовка к конкурсу позволила ей детально проанализировать свою ежедневную работу, объективно оценить профессиональные компетенции и наметить направления дальнейшего развития», – рассказали в ведомстве.