В Арт-отеле «Пушкино» прошел первый конкурс «Хозяюшка и Рукодельница»

18 июля 2026, 18:15

Фото: Администрация Серпухов г.о.

17 июля в Арт-отеле «Пушкино» прошел первый конкурс красоты, мастерства и кулинарного искусства «Хозяюшка и Рукодельница». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.





Праздник организовала Московская областная организация инвалидов «Колесница». Участие в нем приняли жительницы Королева, Мытищ, Серпухова, Лобни, Клина и Подольска.

«Участницы блестяще доказали: инвалидность не ограничивает ни талант, ни гостеприимство, ни умение создавать уют», — отметили в администрации.

«Конкурс стал не просто гастрономическим состязанием, а настоящим символом равных возможностей», — добавили в пресс-службе.