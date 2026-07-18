В Арт-отеле «Пушкино» прошел первый конкурс «Хозяюшка и Рукодельница»
17 июля в Арт-отеле «Пушкино» прошел первый конкурс красоты, мастерства и кулинарного искусства «Хозяюшка и Рукодельница». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.
Праздник организовала Московская областная организация инвалидов «Колесница». Участие в нем приняли жительницы Королева, Мытищ, Серпухова, Лобни, Клина и Подольска.
«Участницы блестяще доказали: инвалидность не ограничивает ни талант, ни гостеприимство, ни умение создавать уют», — отметили в администрации.Конкурсантки готовили фирменные блюда, сервировали столы и представляли свои кулинарные шедевры. За кулисами их поддерживали семьи. Также почетными гостями события стали депутат Госдумы Михаил Терентьев, депутаты Мособлдумы Татьяна Карзубова и Михаил Ждан, руководитель «Колесницы» Игорь Гундеров и другие.
«Конкурс стал не просто гастрономическим состязанием, а настоящим символом равных возможностей», — добавили в пресс-службе.В Подмосковье продолжают действовать 17 мер социальной поддержки: бесплатный проезд по соцкарте получают 323 тысячи жителей, компенсацию ЖКУ — более 253 тысяч, социальное обслуживание на дому — свыше 20 тысяч. Также доступны выплаты на средства реабилитации, санаторно-курортное лечение, 50% компенсация ОСАГО, освобождение от транспортного налога и выезд специалиста МФЦ на дом для маломобильных граждан.