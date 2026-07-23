Продолжается приём заявок на конкурс-премию уличной культуры «КАРДО»

23 июля 2026, 15:56

Фото: пресс-служба Международной конкурс-премии «КАРДО»

Открыт приём заявок на девятый сезон конкурс-премии «КАРДО» в рамках платформы «Россия — страна возможностей». «КАРДО» позиционирует себя как первая международная премия в сфере уличной культуры и спорта.