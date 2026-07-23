Продолжается приём заявок на конкурс-премию уличной культуры «КАРДО»
Открыт приём заявок на девятый сезон конкурс-премии «КАРДО» в рамках платформы «Россия — страна возможностей». «КАРДО» позиционирует себя как первая международная премия в сфере уличной культуры и спорта.
Команда проекта допустила к участию новичков, опытных спортсменов и творческих представителей из России и других стран. В этом сезоне они снизили минимальный возраст до 14 лет. Программа 2026 года включает соревнования по уличным дисциплинам, видеоконкурс, премию за вклад в индустрию, конкурс инициатив и состязание для дизайнеров уличной одежды.
Спортивная часть охватывает 13 дисциплин: BMX, скейтбординг, паркур, воркаут, граффити, брейкинг, хип-хоп, рэп, диджеинг, кикскутеринг, трикинг, фриран и роллерблейдинг — последний учредители включили впервые. В девятом сезоне организаторы ввели разделение на любительскую и профессиональную лиги с онлайн- и офлайн-форматами. Профессиональную лигу поддерживают спортивные федерации.
Победители и финалисты получат денежные призы, образовательные программы, наставников и информационную поддержку. Кроме этого, они смогут претендовать на гранты «Росмолодёжь.Гранты» до 1,5 млн рублей. Организаторы принимают заявки до 15 июля. Итоги сезона подведут на гранд-финале «КАРДО», который ежегодно собирает тысячи участников, экспертов и зрителей.
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