Подмосковные спортсмены взяли награды турнира по настольному теннису в Таиланде

23 июля 2026, 15:12

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Золотую и серебряную медали завоевали представители Московской области на международном турнире по настольному теннису среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата ITTF World Para Elite Nakhon Ratchasima 2026. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.





Соревнования проходили с 18 по 22 июля в городе Накхонратчасима в Таиланде. В них приняли участие сильнейшие спортсмены со всего мира.





«На высшую ступень пьедестала почёта поднялась подмосковная теннисистка Маляк Алиева. Она стала лучшей в одиночном разряде, не проиграв за весь турнир ни одной партии. Теперь она возглавит мировой рейтинг в своём классе», — говорится в сообщении.