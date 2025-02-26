Продолжается приём заявок на конкурс «Росмолодёжь. Гранты 1 сезон»

Фото: РИА Новости/Максим Захаров
Федеральное агентство по делам молодёжи объявило о приёме заявок на конкурс «Росмолодёжь. Гранты 1 сезон», в рамках которого участники могут претендовать на грантовую поддержку в размере до одного миллиона рублей. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе агентства.
Грантовые конкурсы проводятся агентством «Росмолодежь» с целью вовлечения молодых людей в творческую деятельность и социальную практику, а также повышения гражданской активности и создания эффективной системы социальных лифтов для самореализации.
Приём заявок на конкурс будет продолжаться до 17 марта. Ежегодно конкурс пользуется популярностью у большого числа потенциальных грантополучателей.
В 2024 году на заочные конкурсы были поданы 18 392 проекта из всех регионов России, из которых 2 170 стали победителями. Грантовый фонд составил свыше одного миллиона рублей.
Принять участие в «Росмолодёжь. Гранты 1 сезон» могут все желающие в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Для этого необходимо представить заявки по 18 направлениям поддержки. Приём заявок осуществляется через федеральную государственную автоматизированную информационную систему «Молодёжь России» (myrosmol.ru).
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Приём заявок на конкурс будет продолжаться до 17 марта. Ежегодно конкурс пользуется популярностью у большого числа потенциальных грантополучателей.
В 2024 году на заочные конкурсы были поданы 18 392 проекта из всех регионов России, из которых 2 170 стали победителями. Грантовый фонд составил свыше одного миллиона рублей.
Принять участие в «Росмолодёжь. Гранты 1 сезон» могут все желающие в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Для этого необходимо представить заявки по 18 направлениям поддержки. Приём заявок осуществляется через федеральную государственную автоматизированную информационную систему «Молодёжь России» (myrosmol.ru).
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Анастасия Чинкова