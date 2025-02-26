Организаторы начали принимать заявки на Всероссийский фестиваль «Душа баяна»

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Стартовал приём заявок на III Всероссийский фестиваль «Душа баяна», который пройдёт с апреля по сентябрь этого года в восьми федеральных округах. Об этом сообщили организаторы конкурса.
«В фестивале могут принять участие на безвозмездной основе любительские и профессиональные творческие коллективы, а также исполнители без ограничения по возрасту. Обладатели Гран-при фестиваля на региональных этапах получат главный приз - профессиональный музыкальный инструмент: баян, аккордеон или гармонь. Также вместе с лауреатами I степени они будут приглашены в Москву на суперфинал, который состоится с 17 по 19 ноября, где выступят в гала-концерте с участием звёзд российской эстрады», – говорился в сообщении.Пождать заявку на конкурс можно по ссылке.
Всероссийский фестиваль «Душа Баяна» включён в перечень олимпиад и других интеллектуальных и творческих конкурсов, мероприятий,
направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей.
В 2023-2024 годах фестиваль «Душа баяна с успехом прошёл при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив. Это уникальный по формату фестиваль, объединяющий все существующие жанры и направления исполнительского искусства: инструментальный, вокальный, хореографический, театральный, цирковой и другие.
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Лора Луганская