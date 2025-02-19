Более 500 подмосковных проектов оценят на Всероссийском конкурсе «Родная игрушка»

Фото: пресс-служба Минобразования МО
На Всероссийский конкурс «Родная игрушка» подано более 28 тыс. заявок, в том числе из Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.
Участники из 89 регионов предложили идеи новых отечественных игр и игрушек, ориентированных на традиционные ценности.
Всероссийский конкурс «Родная игрушка» организован Обществом «Знание» и «Движением Первых». Экспертами выступят представители ведущих вузов и организаций.
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«Московская область вошла в число лидеров Центрального федерального округа по числу заявок, допущенных до экспертной оценки. В финальном этапе будет участвовать 501 концепция от подмосковных авторов. Жюри выберет до 45 лучших работ в каждой номинации. Итоги отбора объявят 3 марта», – отметили в ведомстве.Больше всего заявок – 59% от общего количества – подано в номинации «сюжетно-образная игрушка». Помимо этого, у участников популярны форматы настольных игр (28%), конструкторов и сборных моделей (6%). Состязания также будут проходить в сфере мультимедийных проектов (4%), технических и технологических игрушек (3%).
Всероссийский конкурс «Родная игрушка» организован Обществом «Знание» и «Движением Первых». Экспертами выступят представители ведущих вузов и организаций.
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Лора Луганская