Продолжается приём заявок на получение субсидии для покупки сельхозтехники

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
В конце октября Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области объявило о начале приёма заявок на получение субсидии для возмещения части затрат на покупку сельскохозяйственной техники.
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Дайана Хусинова