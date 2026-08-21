Продолжается реализация программы Добро.рф

21 августа 2026, 11:45

Фото: iStock/AaronAmat

Добро.рф — это платформа, где люди, учреждения и проекты объединяются для реализации общественно значимых инициатив. Здесь можно стать волонтёром, донором, найти наставника или стать им, поддержать социальный проект, презентовать свою инициативу или присоединиться к работе НКО.





С 2018 года к платформе Добро.рф присоединились почти 10 миллионов россиян. Здесь каждый может найти свою возможность помогать, развиваться и участвовать в жизни общества.



Что такое Добро.рф? Это ваш путеводитель в мире добрых дел, который включает разнообразные инициативы и программы: