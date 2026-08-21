Продолжается реализация программы Добро.рф
Добро.рф — это платформа, где люди, учреждения и проекты объединяются для реализации общественно значимых инициатив. Здесь можно стать волонтёром, донором, найти наставника или стать им, поддержать социальный проект, презентовать свою инициативу или присоединиться к работе НКО.
С 2018 года к платформе Добро.рф присоединились почти 10 миллионов россиян. Здесь каждый может найти свою возможность помогать, развиваться и участвовать в жизни общества.
Что такое Добро.рф? Это ваш путеводитель в мире добрых дел, который включает разнообразные инициативы и программы:
- #МЫВМЕСТЕ: Движение взаимопомощи, объединяющее граждан в трудные моменты.
- Обучение служением: Уникальная программа, позволяющая студентам и школьникам реализовывать проекты по решению общественно значимых задач совместно с НКО, государством и социально ответственными компаниями в рамках учебного процесса.
- Ресурсные центры и Добро.Центры: Центры поддержки и координации волонтёрских усилий по всей стране.
- Добро.Медиа: Информационная платформа для обмена опытом и продвижения лучших практик.
- Добро.Навигатор: Ресурс, помогающий выбрать подходящую форму участия в общественных инициативах.
- Наставничество: База проверенных наставников и организаций для обмена опытом с молодыми специалистами.
- Премия #МЫВМЕСТЕ: Престижная награда, отмечающая выдающиеся достижения в сфере добровольчества, которую вручает Президент Российской Федерации Владимир Путин на Международном Форуме #МЫВМЕСТЕ.