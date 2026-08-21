На капремонте школы в деревне Кузнецы нарастят темп работ
Школу в деревне Кузнецы Павлово-Посадского округа капитально ремонтируют. Завершить обновление здания должны до 1 сентября. Для этого строители переходят на работу в две смены. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Ход ремонта проверил временно исполняющий полномочия главы округа Сергей Балашов. Он отметил, что остаётся ещё немало невыполненных задач.
«Не все учебные кабинеты завершены, коридоры находятся в стадии доработки, а фасад и входная группа пока не соответствуют ожидаемому результату. Но срок открытия не подлежит переносу. Нужно, чтобы в День знаний дети вошли в полностью готовые, безопасные и светлые классы», — подчеркнул Балашов.Власти округа планируют ежедневно контролировать ход работ, которые теперь будут идти в две смены и без выходных.