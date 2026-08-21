Выездную диспансеризацию проведут 22 августа в 23 парках Подмосковья

21 августа 2026, 10:36

оригинал Фото: медиасток.рф

Посетители 23 подмосковных парков смогут пройти первый этап диспансеризации в субботу, 22 августа, в рамках региональной сезонной акции «Проверь своё здоровье в парке». Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





На профилактический осмотр приглашают всех желающих в возрасте от 18 лет. Предварительная запись не потребуется. С собой нужно взять паспорт и полис обязательного медицинского страхования.





«Такой формат удобен для пациентов — он позволяет пройти диспансеризацию в выходные дни и на свежем воздухе. В эту субботу выездные бригады врачей будут работать в 23 парках, в том числе в Можайске, Балашихе, Люберцах, Волоколамске и других округах», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.