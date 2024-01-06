Продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения микрорайона Климовск в городском округе Подольск

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Уточняется, что утечки на тепловой сети привели к остановке котельной в микрорайоне Климовск городского округа Подольск. В итоге, отключилось теплоснабжение 179 домов, нескольких центральных тепловых пунктов, не отапливаются семь социальных объектов и предприятие. Кроме того, отмечается, что всеми аварийно-восстановительными работами занимаются бригады МУП «Подольская теплосеть».
Также ход восстановительных мероприятий контролируют специалисты подведомственной организации Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области аварийно-восстановительной службы ГКУ МО «МОС АВС». Для обеспечения теплом лечебного учреждения доставлена мобильная блочно-модульная котельная МОС АВС.Читайте также:
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