Продукты в Кузбассе подорожали из-за аномальных морозов
В январе в Кемеровской области продукты подорожали на 2,2%. Кузбасское отделение Банка России объяснило, что рост цен произошел из-за аномальных морозов в регионе.
По данным VSE42.RU, в Кузбассе овощи подорожали быстрее, чем это происходило в среднем по другим регионам России. При этом подешевел сахар.
«Аномальные морозы по всей Сибири привели к значительным затратам производителей на обогрев и освещение теплиц. Были случаи замерзания фур с продуктами питания на трассе, из-за чего не все запланированные партии грузов поступили в магазины», — сказали в ЦБ.
Кроме того, в регионе подорожали аренда машин и билеты в кинотеатры. А вот мониторы для ПК и ноутбуки подешевели, поскольку после новогодних праздников спрос на них упал, а продавцы начали предоставлять скидки на эти товары.