Продукты в Кузбассе подорожали из-за аномальных морозов

27 февраля 2026, 17:50

Фото: iStock/Minerva Studio

В январе в Кемеровской области продукты подорожали на 2,2%. Кузбасское отделение Банка России объяснило, что рост цен произошел из-за аномальных морозов в регионе.





По данным VSE42.RU, в Кузбассе овощи подорожали быстрее, чем это происходило в среднем по другим регионам России. При этом подешевел сахар.





«Аномальные морозы по всей Сибири привели к значительным затратам производителей на обогрев и освещение теплиц. Были случаи замерзания фур с продуктами питания на трассе, из-за чего не все запланированные партии грузов поступили в магазины», — сказали в ЦБ.