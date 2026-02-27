Достижения.рф

Продукты в Кузбассе подорожали из-за аномальных морозов

Фото: iStock/Minerva Studio

В январе в Кемеровской области продукты подорожали на 2,2%. Кузбасское отделение Банка России объяснило, что рост цен произошел из-за аномальных морозов в регионе.



По данным VSE42.RU, в Кузбассе овощи подорожали быстрее, чем это происходило в среднем по другим регионам России. При этом подешевел сахар.

«Аномальные морозы по всей Сибири привели к значительным затратам производителей на обогрев и освещение теплиц. Были случаи замерзания фур с продуктами питания на трассе, из-за чего не все запланированные партии грузов поступили в магазины», — сказали в ЦБ.

Кроме того, в регионе подорожали аренда машин и билеты в кинотеатры. А вот мониторы для ПК и ноутбуки подешевели, поскольку после новогодних праздников спрос на них упал, а продавцы начали предоставлять скидки на эти товары.
Элина Позднякова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0