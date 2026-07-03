Продюсер назвал самых популярных музыкантов у российской молодежи

03 июля 2026, 12:20

Продюсер Киселев: российская молодежь слушает Дмитриенко, Icegergert и Madk1d

Фото: iStock/Pressmaster

Самыми популярными музыкальными жанрами у российской молодежи стали рэп и поп-рок. Среди представителей этих направлений особенно выделяются певец Ваня Дмитриенко, рэперы Icegergert и Madk1d. Об этом заявил продюсер Юрий Киселев.