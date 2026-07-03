Продюсер назвал самых популярных музыкантов у российской молодежи
Самыми популярными музыкальными жанрами у российской молодежи стали рэп и поп-рок. Среди представителей этих направлений особенно выделяются певец Ваня Дмитриенко, рэперы Icegergert и Madk1d. Об этом заявил продюсер Юрий Киселев.
По его словам, которые приводит NEWS.ru, предпочтения зависят в том числе от возраста. Аудитория 15–21 года выбирает «бунтарскую тематику»: рэп с перегруженным звучанием, поп-рок, trap и патриотичный рэп. В пример продюсер привел группы «Три дня дождя» и «Тринадцать карат», а также рэперов Pyrokinesis, Icegergert и Obladaet.
Дети до 14 лет, напротив, предпочитают танцевальную и энергичную музыку с простым смыслом — упрощенный поп, который часто распространяется через TikTok. Хитами становятся треки вроде «Сигма-бой», «Под Новый год» и «ЛПшка».
Киселев отметил, что разница в предпочтениях связана с этапом взросления: младшие выплескивают энергию через танцы, старшие ищут более сложные смыслы и звучания.
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