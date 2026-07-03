Россиян предупредили об опасности льда в напитках за рубежом
Заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная посоветовала туристам за границей не заказывать напитки со льдом в кафе и ресторанах. Об этом пишет РИА Новости.
По ее словам, риск связан с водой, из которой готовят лед. В ряде стран для этого могут использовать некипяченую и не бутилированную воду, чье качество вызывает вопросы. Специалист отметила, что вместе с таким льдом в организм могут попасть возбудители опасных заболеваний. Среди них она назвала гепатит, полиомиелит, холеру, бруцеллез и другие инфекции.
Пшеничная подчеркнула, что во время поездок стоит внимательнее относиться к выбору еды и напитков, особенно в местах, где трудно проверить происхождение воды.
Кроме того, специалисты по инфекционной безопасности рекомендуют в путешествиях отдавать предпочтение бутилированной воде в заводской упаковке, а также напиткам, которые подаются без льда и проходят термическую обработку. Осторожность также стоит соблюдать при употреблении свежих овощей, фруктов и уличной еды, особенно в регионах с жарким климатом и иными санитарными стандартами.
Врачи напоминают, что кишечные инфекции и вирусные заболевания, связанные с загрязненной водой, могут проявляться тошнотой, повышением температуры, болью в животе и расстройством пищеварения. При появлении таких симптомов во время поездки или после возвращения домой рекомендуется не заниматься самолечением и как можно скорее обратиться за медицинской помощью.
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