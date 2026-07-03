Россиян предупредили об опасности льда в напитках за рубежом

03 июля 2026, 10:53

Фото: iStock/Tatiana

Заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная посоветовала туристам за границей не заказывать напитки со льдом в кафе и ресторанах. Об этом пишет РИА Новости.