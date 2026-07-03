Специалист указал на орган, который играет ключевую роль в долголетии
Главный внештатный специалист по сердечно-сосудистой хирургии Минздрава России, академик РАН Лео Бокерия заявил, что именно сердце играет решающую роль в долголетии человека. Об этом пишет РИА Новости.
Врач отметил, что орган имеет ключевое значение для сохранения жизненных функций. По его оценке, именно оно обеспечивает основу для работы всех остальных систем.
Бокерия напомнил, что наука рассматривает сердце как мышечный насос. Оно непрерывно перекачивает кровь и поддерживает ее движение по большому и малому кругам кровообращения. Благодаря этой работе ткани получают кислород и необходимые вещества.
Состояние сердечно-сосудистой системы во многом влияет на общее здоровье человека, уровень физической активности и качество жизни в пожилом возрасте. Нарушения в работе сердца могут отражаться на функционировании мозга, почек, легких и других органов.
Специалисты отмечают, что для поддержания здоровья сердца важны сбалансированное питание, регулярная физическая нагрузка, полноценный сон и отказ от вредных привычек. Существенную роль также играет контроль артериального давления, уровня холестерина и сахара в крови.
По данным врачей, профилактика сердечно-сосудистых заболеваний и регулярные медицинские осмотры помогают снизить риск серьезных осложнений. Раннее выявление проблем позволяет своевременно начать лечение и сохранить высокое качество жизни на долгие годы.
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