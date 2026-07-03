Специалист указал на орган, который играет ключевую роль в долголетии

03 июля 2026, 07:48

Кардиохирург Бокерия назвал сердце главным органом долголетия

Фото: iStock/Shidlovski

Главный внештатный специалист по сердечно-сосудистой хирургии Минздрава России, академик РАН Лео Бокерия заявил, что именно сердце играет решающую роль в долголетии человека. Об этом пишет РИА Новости.