13 марта 2026, 05:12

РИА Новости: продюсер Разин хотел взыскать с блогера Михеева 5 млн рублей

Андрей Разин (Фото: РИА Новости / Виталий Белоусов)

Люблинский суд Москвы частично удовлетворил иск музыкального продюсера Андрея Разина к блогеру Евгению Михееву. Об этом пишет РИА Новости.





По словам блогера, Разин подал иск после того, как он и вторая ответчица направили заявление в Следственный комитет на продюсера. Изначально сумма требований составляла 7 миллионов рублей.



«Суд взыскал в пользу Разина 100 тысяч рублей. Изначально он просил 7 миллионов: 5 миллионов с меня и 2 миллиона с еще одного ответчика», — сказал Михеев в беседе с изданием.