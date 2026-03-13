Продюсер Разин хотел взыскать с блогера Михеева 5 млн рублей
Люблинский суд Москвы частично удовлетворил иск музыкального продюсера Андрея Разина к блогеру Евгению Михееву. Об этом пишет РИА Новости.
По словам блогера, Разин подал иск после того, как он и вторая ответчица направили заявление в Следственный комитет на продюсера. Изначально сумма требований составляла 7 миллионов рублей.
«Суд взыскал в пользу Разина 100 тысяч рублей. Изначально он просил 7 миллионов: 5 миллионов с меня и 2 миллиона с еще одного ответчика», — сказал Михеев в беседе с изданием.Дело рассматривалось по нормам законодательства о защите чести, достоинства и деловой репутации. Такие иски предполагают оценку судом наличия порочащих сведений, их соответствия действительности и последствий для истца.