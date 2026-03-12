Съемки порно с детьми из детдома закончились для бывшего учителя годами тюрьмы
Талицкий районный суд назначил 15 лет колонии строгого режима бывшему учителю информатики, которого признали виновным в развращении воспитанников детского дома в Свердловской области.
Как сообщили РИА Новости в объединённой пресс-службе судов региона, фигурант получил полтора года ограничения свободы. Ему запретили заниматься педагогической деятельностью на пять лет.
В суде уточнили, что мужчине вменяли несколько статей УК РФ. В частности, развратные действия в отношении двух и более лиц, незаконное изготовление и распространение порнографических материалов в интернете, изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями детей младше 14 лет, а также использование несовершеннолетних для изготовления порнографии.
Из карточки дела следует, что данные подсудимого и его защитников не раскрываются. По информации портала E1.RU, потерпевшими признали восемь школьников. Как утверждается, педагог на протяжении десяти лет оформлял опеку над воспитанниками детского дома, совершал в отношении них преступления и снимал порнографические материалы.
