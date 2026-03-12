Съемки порно с детьми из детдома закончились для бывшего учителя годами тюрьмы

12 марта 2026, 21:58

РИА Новости: Бывший учитель получил 15 лет за съемки порно с детьми из детдома

Фото: istockphoto/simpson33

Талицкий районный суд назначил 15 лет колонии строгого режима бывшему учителю информатики, которого признали виновным в развращении воспитанников детского дома в Свердловской области.