Продюсер Турцев назвал трек Басты «Медлячок» лучшей песней для выпускных
Трек Басты «Медлячок» и композиция «Куда уходит детство» лучше всего подойдут для торжественного вручения дипломов школьным выпускникам и сделают этот момент запоминающимся. Такое мнение выразил новосибирский музыкальный продюсер, основатель лейбла Soul Rhyme Label Юрий Турцев.
Так, он уточнил, что «Медлячок» Басты последние годы является одним из главных символов выпускных вечеров из-за атмосферы первой любви, школьных воспоминаний и прощания с важным этапом жизни. Также эмоции вызывает песня «Куда уходит детство».
«Она напоминает о времени, которое уже не вернуть: школьных друзьях, переменах и беззаботных годах. Именно такие композиции заставляют выпускников на несколько минут остановиться и оглянуться назад», — приводит Om1 Новосибирск слова Турцева.
Он добавил, что хорошими вариантами для выпускных станут песня Алсу «Последний звонок», «Выпускной» группы «Руки Вверх!» и «Детство» Юрия Шатунова.
Все эти композиции ярко воспринимаются выпускниками в момент прощания с детством и вступления во взрослую жизнь. Музыкальное сопровождение помогает сохранить подросткам эмоции момента и помогают запомнить выпускной вечер на всю свою жизнь, заключил Турцев.