Продюсер Турцев назвал трек Басты «Медлячок» лучшей песней для выпускных

16 июня 2026, 15:01

Фото: iStock/Vadim_Orlov

Трек Басты «Медлячок» и композиция «Куда уходит детство» лучше всего подойдут для торжественного вручения дипломов школьным выпускникам и сделают этот момент запоминающимся. Такое мнение выразил новосибирский музыкальный продюсер, основатель лейбла Soul Rhyme Label Юрий Турцев.





Так, он уточнил, что «Медлячок» Басты последние годы является одним из главных символов выпускных вечеров из-за атмосферы первой любви, школьных воспоминаний и прощания с важным этапом жизни. Также эмоции вызывает песня «Куда уходит детство».





«Она напоминает о времени, которое уже не вернуть: школьных друзьях, переменах и беззаботных годах. Именно такие композиции заставляют выпускников на несколько минут остановиться и оглянуться назад», — приводит Om1 Новосибирск слова Турцева.