Выпускные вечера 28 июня отметят 35,5 тыс. подмосковных одиннадцатиклассников

27 июня 2025, 21:55

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

Выпускные вечера в Подмосковье пройдут в этом году в один день – 28 июня. Школу заканчивают более 35,5 тыс. одиннадцатиклассников, сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.







«Золотые медали за успехи в учёбе получат 4,2 тыс. выпускников, 3,3 тыс. ребят станут обладателями серебряных медалей. Для выпускников начинается новый и важный этап. Желаю им удачи и новых достижений», – сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.