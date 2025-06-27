Выпускные вечера 28 июня отметят 35,5 тыс. подмосковных одиннадцатиклассников
Выпускные вечера в Подмосковье пройдут в этом году в один день – 28 июня. Школу заканчивают более 35,5 тыс. одиннадцатиклассников, сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
«Золотые медали за успехи в учёбе получат 4,2 тыс. выпускников, 3,3 тыс. ребят станут обладателями серебряных медалей. Для выпускников начинается новый и важный этап. Желаю им удачи и новых достижений», – сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.По традиции праздничные мероприятия начинаются с вручения аттестатов в стенах школы, а продолжаются в парках и на других развлекательных площадках.