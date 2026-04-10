Продюсер Турцев: Пользователи начали создавать популярные ИИ-каверы

10 апреля 2026, 14:14

После распространения искусственного интеллекта многие пользователи начали создавать популярные ИИ-каверы. Об этом рассказал новосибирский продюсер и владелец лейбла Soul Rhyme Label Юрий Турцев.





В сети завирусилось видео, где рэпер Канье Уэст якобы исполняет англоязычную версию песни «Седая ночь». Однако многие пользователи рунета сразу распознали в ролике работу нейросети, заметив характерные технические нюансы. Турцев же отметил, что такое происходит не впервые.





«Самый громкий пример, который приходит на ум, — это трек Heart on My Sleeve, где с помощью ИИ воссоздали голоса Drake и The Weeknd. Песня стала вирусной и набрала миллионы прослушиваний, хотя сами артисты к ней не имели отношения. Ещё один тренд — ИИ-перепевки, когда известные артисты якобы исполняют песни других авторов», — пояснил Турцев в разговоре с Om1 Новосибирск.