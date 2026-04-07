Рэпер Тимати опубликовал ИИ-кавер на «Седую ночь» голосом Канье Уэста

07 апреля 2026, 19:47

Рэпер Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) выложил в личном блоге ИИ-ролик с Канье Уэстом в поддержку американского коллеги.





Великобритания ранее «отменила» Уэста. В ответ на это Тимати опубликовал англоязычный кавер на песню «Седая ночь» Юры Шатунова.



Этот трек сделали нейросети. В ролике песню якобы исполняет Канье Уэст. Отмечается, что видео завирусилось в сети. В комментариях пользователи указали рэперу на то, что ролик ненастоящий.

«Раз есть на видео, значит, было», — пошутил Юнусов в ответ.