Рэпер Тимати опубликовал ИИ-кавер на «Седую ночь» голосом Канье Уэста
Рэпер Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) выложил в личном блоге ИИ-ролик с Канье Уэстом в поддержку американского коллеги.
Великобритания ранее «отменила» Уэста. В ответ на это Тимати опубликовал англоязычный кавер на песню «Седая ночь» Юры Шатунова.
Этот трек сделали нейросети. В ролике песню якобы исполняет Канье Уэст. Отмечается, что видео завирусилось в сети. В комментариях пользователи указали рэперу на то, что ролик ненастоящий.
«Раз есть на видео, значит, было», — пошутил Юнусов в ответ.Известно, что Великобритания запретила Канье Уэсту въезд в страну на фоне политического скандала. Причиной стали антисемитские высказывания рэпера.
Ранее Тимати и Валентина Иванова посетили ярмарку современного искусства «Арт Россия».