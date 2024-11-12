Проект «Арктик СПГ-2» в 10 раз сократил добычу газа в ноябре

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В начале ноября российский проект по сжижению газа «Арктик СПГ-2», принадлежащий компании «Новатэк», значительно снизил уровень добычи, сообщает Bloomberg.
За первые десять дней месяца месторождения производили в среднем 0,4 миллиона кубометров газа, что в 10 раз меньше показателей октября. Даже во время запуска первой очереди предприятия осенью 2023 года добыча была гораздо выше — от 2 до 14 миллионов кубометров в сутки.
Ранее сообщалось, что в октябре завод прекратил сжижение газа из-за переполнения складов и невозможности продавать топливо. Основные трудности проекта связаны с санкциями США, введёнными в конце прошлого года и отсутствие танкеров ледового класса, способных перевозить СПГ в течение всего года.
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Дайана Хусинова