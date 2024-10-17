Украина придумала альтернативную схему поставок газа в Европу

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Украина предложила Азербайджану и Словакии альтернативу в вопросе замены транзита газа из России в Европу. Об этом сообщает издание «РБК-Украина».
Отмечается, что Киев перестал говорить о транзите, а стал рассматривать возможность альтернативного варианта поступления газа, который юридически не будет считаться транзитом. Суть предложения в том, что владелец энергоресурса сначала просто закачивает его в подземное хранилище, а затем может использовать его по своему усмотрению.
При этом ключевым условием данного предложение является то, что каждая сторона в индивидуальном порядке договаривается с Россией о безопасности поставок газа, чем фактически обеспечивает газотранспортной системе Украины защиту в условиях продолжающихся боевых действий.
В материале сказано, что такая альтернатива косвенно обсуждается в рамках двусторонних встреч, однако предметно и детально она не обговаривается.
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При этом ключевым условием данного предложение является то, что каждая сторона в индивидуальном порядке договаривается с Россией о безопасности поставок газа, чем фактически обеспечивает газотранспортной системе Украины защиту в условиях продолжающихся боевых действий.
В материале сказано, что такая альтернатива косвенно обсуждается в рамках двусторонних встреч, однако предметно и детально она не обговаривается.
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Анастасия Чинкова