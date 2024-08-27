Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Проект благоустройства в Коломне победил на Всероссийском конкурсе малых городов

Проект благоустройства в Коломне победил на Всероссийском конкурсе малых городов

27 августа 2024, 09:40
Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

Оригинал
Проект по благоустройству сквера «Блюдечко» в Коломне признали лучшим на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, сообщает пресс-служба Минблагоустройства Московской области.
«Центральным элементом сквера, расположенного между улицей Дмитрия Донского и набережной реки Коломенки, станет «след стены Коломенского кремля», созданный с помощью архитектурных форм. Вдоль этого элемента будут расположены зоны для отдыха и любования видами. Дизайн мебели в сквере также будет напоминать строительные элементы кремля», — отмечается в сообщении.
В сквере также будут установлены арт-объекты, разбиты цветники, посажены классический и фруктовый сады.



Благодаря победе в конкурсе на реализацию проекта выделен грант в размере 64,5 млн рублей.

Читайте также:

Подмосковье завоевало Национальную премию по формированию комфортной городской среды

В Химках планируют нанять специалистов для ухода за деревьями в парке «Дубки»

Глава Власихи Потапчук рассказал губернатору о благоустройстве знаковых объектов
#коломна
#благоустройство
#министерство благоустройства мо
#победа
#конкурс
В России цены на автомобильные аптечки выросли на 28%
27 августа 2024, 09:44

Фото: istockphoto / Khaligo

Согласно исследованию, крупнейший оператор фискальных данных в России «Платформа ОФД» обнаружил, что средняя стоимость автомобильной аптечки в стране увеличилась на 28%. Об этом сообщили в РБК.
Для анализа использовалась агрегированная обезличенная информация о продажах. Компания сравнила периоды с 1 по 25 августа текущего и следующего года.

«В 2024 году в это время медианная цена автомобильной аптечки составила 572 рубля, что на 28% выше, чем в прошлом году. При покупке онлайн цена составила 452 рубля, что на 18% больше, чем в прошлом году. Несмотря на рост стоимости, количество покупок офлайн увеличилось на 22%, а онлайн — на 31%», — поделились результатами в ведомстве.

Эксперты объяснили рост спроса на автомобильные аптечки в августе предстоящим вступлением в силу в сентябре положений законодательства о новом составе набора. Эффект высокой частоты «касаний с продуктом» затронул разные группы автомобилистов. Часть водителей решила обновить аптечки до их подорожания из-за изменения комплектации.

Приказ Минздрава вступает в силу с 1 сентября и будет действовать до 1 сентября 2030 года.

Если аптечки укомплектованы до вступления в силу нового приказа, их можно использовать до истечения срока годности, но не позднее 1 сентября 2027 года. Часть водителей купили аптечки с хорошим наполнением, так как их цена невысока. Это также повлияло на стоимость товара, отмечается в исследовании.

Читайте также:

Kaspersky дал совет, как поступить с конфиденциальными данными в Telegram

Стало известно о признании актрисы Светланы Светличной неизлечимо больной

Психолог Наумова назвала неожиданный мотиватор для учёбы ребёнка
#изменения
#цена
#эксперты
#рост
#онлайн
#telegram
#информация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Таджикистан передал Казахстану полмиллиарда кубометров воды
Таджикистан направил Казахстану почти 500 миллионов кубометров воды для полива
27 августа 2024, 09:35

Фото: iStock/Evgeny Shaplov

Казахстан получил от Таджикистана около 500 млн кубометров воды для полива сельскохозяйственных угодий. Об этом сообщается на сайте казахстанского министерства водных ресурсов и ирригации.
Уточняется, что с 1 июня текущего года по межгосударственному каналу «Достык» было отправлено 488,6 млн кубометров воды. Примечательно, что это на 40 млн кубометров больше, чем в 2023 году.

Накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил Таджикистан и провел двусторонние переговоры с лидером государства Эмомали Рахмоном. В рамках визита также обсуждалось сотрудничество стран в водной сфере.

Ранее сообщалось, что в рамках капитального ремонта на очистных сооружениях в городском округе Руза завершены строительно-монтажные работы. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Названы главные программы развития сельского хозяйства в Подмосковье

Я б в аграрии пошёл. Как вузы готовят кадры для сельского хозяйства

Огородница из Волоколамска намерена побить рекорд по выращиванию гигантских тыкв
#руза
#президент
#сотрудничество
#переговоры
#вода
#таджикистан
#казахстан
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно о признании актрисы Светланы Светличной неизлечимо больной
Mash: актрису Светлану Светличную признали неизлечимо больной
27 августа 2024, 08:46

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Заслуженную артистку РСФСР Светлану Светличную признали неизлечимо больной и присвоили ей паллиативный статус. При этом она сама дала на это согласие. Об этом информирует Telegram-канал Mash.
В настоящее время актриса находится в состоянии средней тяжести. Светличная жалуется на постоянные боли в голове, ушах и горле.

Уточняется, что она также не может передвигаться самостоятельно и большую часть времени лежит. Согласно информации источника, Светличной будут проводить симптоматическую терапию, которая направлена на поддержание активности, снятие и купирование болевых синдромов.

Специалисты будут оказывать артистке и психологическую помощь до последнего дня жизни.

Напомним, ранее у артистки обнаружили увеличенные в два раза лимфоузлы на шее, а УЗИ показало трёхсантиметровую опухоль. Также было обнаружено новообразование в головном мозге, из-за которого Светличная могла попасть в психиатрическую больницу.

Читайте также:

Актриса Светлана Светличная отказалась лечить онкологию

У артистки Светланы Светличной заподозрили онкологию

Актриса Светлана Светличная после инфаркта перестала принимать пищу
#помощь
#опухоль
#специалисты
#актриса
#узи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Kaspersky дал совет, как поступить с конфиденциальными данными в Telegram
Kaspersky: конфиденциальные данные в Telegram лучше передавать в секретных чатах
27 августа 2024, 07:37

Фото: istockphoto/Thx4Stock

Эксперт Kaspersky ICS CERT Владимир Дащенко заявил, что конфиденциальные данные в Telegram лучше передавать в секретных чатах. Об этом информирует РИА Новости.
Он рассказал, что секретные чаты в Telegram работают по принципу сквозного шифрования. По его словам, вести конфиденциальные переписки в открытых и несекретных чатах нельзя.

Эксперт пояснил, что шифрование и расшифровка сообщений происходят на устройствах обоих пользователей, участвующих в диалоге. В то же время публичные и групповые чаты хранятся в облаке на серверах мессенджера, что потенциально не очень безопасно.

По его словам, Telegram ответственно подходит к своей защищенности и предлагает до 300 000 долларов за найденные уязвимости в шифровании.

Напомним, что в аэропорту Парижа на выходе из частного бизнес-джета задержали бизнесмена Павла Дурова. Среди преступлений, в которых обвиняют предпринимателя — терроризм, мошенничество, сбыт наркотиков, отмывание денег и распространение педофильского контента.

Ранее сообщалось, что ряд французских сайтов подвергся в воскресенье кибератакам со стороны хакеров. Группировки хакеров, которые поддерживают Павла Дурова, взяли на себя ответственность за DDoS-атаки. В результате несколько французских сайтов испытывали замедление работы или были временно недоступны в течение дня.

Читайте также:

Песков: Кремль не считает правильным сейчас комментировать арест Дурова

Появились новые подробности по делу о задержании Павла Дурова

Депутат от АдГ Котре назвал настоящей причиной ареста Дурова борьбу с оппозицией
#эксперт
#бизнес
#мошенничество
#telegram
Следите за нашими новостями
в удобном формате
День Михея Тиховея 27 августа: Что нужно сделать, чтобы избежать проблем с деньгами
В России православные 27 августа отметят день Михея Тиховея
27 августа 2024, 00:00

Фото: istockphoto / Oleg Elkov

27 августа в народе вспоминают одного из малых библейских пророков — Михея. В народном календаре этот день называют Михеем Тиховеем. По старому стилю этот день приходится на 14 августа.
В материале «Радио 1» расскажем, какие есть приметы и запреты на 27 августа, что можно и нельзя делать в Михеев день.

История праздника

Михей был одним из 12 пророков, живших в Иудее в VIII веке до нашей эры. Он стал автором пророческой книги, в которой призывал людей к справедливости, милосердию и смирению перед Богом.

Михей предсказал, что Иудея будет разрушена из-за греховного поведения её лидеров. Он также говорил о пришествии Мессии.

Михей родился в поселении Морасф в Шфеле, на территории, расположенной на склоне Иудейских гор у Средиземного моря. Во времена падения Самарии (около 720 года до нашей эры) он жил в Иудее и пророчествовал при царях Манассии и Езекии. Он был современником пророка Исайи.

Михею приписывают авторство Книги пророка Михея, шестой среди книг «малых» пророков. Он был первым, кто предсказал разрушение Иудеи из-за греховного поведения её религиозных и политических деятелей.

Михей убеждал людей как можно быстрее меняться, потому что время уходит. О его смерти нет точных данных — неизвестно, был ли он убит или закончил свой путь естественным образом. Мощи Михея были обретены при императоре Феодосии Великом. В честь пророка был построен храм.

Традиции

На Руси 27 августа (по старому стилю — 14 августа) люди наблюдали за ветром. Считалось, что если ветра почти нет, то осень будет солнечной. А вот если ветер быстрый и сильный, то погода будет ненастной.

Тиховеем святого Михея на Руси называли потому, что его день был известен своими ветрами. По силе дуновений судили о предстоящей погоде: «Михеев день с бабьим летом бурей-ветром перекликается».

Также в этот день смотрели на птиц, а точнее на журавлей. Если они тянулись клином на юг, то заморозки ждали к середине октября. А если журавли вели себя спокойно и не собирались улетать, то зиму ожидали позже обычного.
Фото: istockphoto / mbolina

В день Михея Тиховея чествовали каменщиков — мастеров, которые строили храмы, крепости, княжеские и царские хоромы. Наши предки уважали эту профессию и боялись рассердить каменщиков.

Говорили, что если не угодить мастеру, то он во время ремонта может заложить в печную трубу гусиное перо. Тогда при каждом розжиге печи она будет издавать страшные звуки, «стонать», что очень испугает домочадцев.

В день Михея Тиховея завершался Успенский пост, и у всех верующих начинался осенний мясоед.

В это время играли заранее сговоренные свадьбы.

Что нельзя делать в День Михея Тиховея

В этот день не рекомендуется употреблять спиртные напитки, так как считается, что человек, нарушивший запрет, будет испытывать нужду. Также не стоит шуметь, поскольку святой Михей не любит громких звуков.

Существует запрет на приготовление блюд из теста и выпечки, даже постной, так как это может грозить человеку денежными затруднениями.
Фото: istockphoto / Kerkez

27 августа проходит последний день Успенского поста, а также приближается праздник Успения Пресвятой Богородицы. В этот день нельзя употреблять в пищу мясо, рыбу, яйца и молоко.

Также не следует ругаться, спорить, повышать голос на старших, особенно на людей преклонного возраста.

Свободным и незамужним девушкам и женщинам не рекомендуется ходить в старой, грязной или мятой одежде, поскольку это может помешать им найти своего суженого и выйти замуж.

Те, кто занимается выращиванием винограда, не выходят в сады для работы в этот день, а просят святого Михея о хорошем урожае.

Что можно делать 27 августа

В этот день крестьяне планировали завершить полевые работы. Нужно было поторопиться, потому что осень уже не за горами, а заморозки могли начаться раньше обычного. Главной задачей земледельцев было собрать весь урожай.

27 августа — последний день, когда можно было засылать сватов. Молодые люди старались не упустить свой шанс и приходили к невесте вместе с родителями.

Этот день также считался благоприятным для свадеб и предложения руки и сердца.
Фото: istockphoto / V&G Studio

Желательно было провести этот день с близкими, чтобы сохранить покой в семье.

С утра люди занимались сбором урожая: помогали родственникам, которые из-за возраста не успевали завершить важные дела до морозов.

Молитвы в этот день возносили святому Михею, прося его помощи в строительстве дома. С мольбами к святому обращались как владельцы домов, так и те, кто только задумывался о строительстве собственного жилья.

Приметы на 27 августа

В день Михея Тиховея люди наблюдали за ветром и обращали внимание на рассвет.

Если небо на востоке окрашивалось в красные тона, это было предзнаменованием скорого ненастья. А если в небе был виден клин летящих журавлей — это означало, что морозы в этом году придут раньше обычного.

Если же в день Матвея Тихого случалась гроза — люди знали, что сентябрь будет дождливым.
Фото: istockphoto / /Maksym Isachenko
А если 27 августа было новолуние — погода резко изменится через неделю.

Сон в ночь с 26 на 27 августа считается вещим. Он может сбыться в течение недели, если вы спали в эту ночь на открытом воздухе или в помещении с открытыми окнами.

Если вам приснился пугающий сон, постарайтесь его запомнить, потому что он может подсказать вам, как избежать возможных сложностей в жизни.

Читайте также:

«Бархатный сезон»: Синоптик рассказал, какая погода ждет Москву и Подмосковье

«Быть открытыми к диалогу»: Гороскоп с 26 августа по 1 сентября для всех знаков зодиака

На подмосковном портале госуслуг появились новые опции для банков
#гроза
#храм
#история
#праздник
#журавли
#дом
#сон
#ветер
#пост
#запрет
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Суд снова оставил без движения иск создательницы Wildberries Бакальчук о разводе
26 августа 2024, 21:46

Фото: iStock/gorodenkoff

Савеловский суд Москвы снова оставил без движения иск основательницы маркетплейса Wildberries Татьяны Бакальчук о расторжении брака с мужем Владиславом. Об этом со ссылкой на суд сообщает РИА Новости.
«Судом вынесено определение о продлении оставления без движения», — заявили в суде.
Отмечается, что подобное определение могли вынести по просьбе одной из сторон дать больше времени для устранения препятствий к принятию иска.

В предыдущий раз иск о разводе оставили без движения 1 августа. Причина такого решения суда не разглашалась. В конце июля суд сообщил о том, что Бакальчук подала иск о расторжении брака с супругом Владиславом. Отмечалось, что предметом этого иска стали требования, вытекающие из семейных правоотношений.

Читайте также:

Достроить новый склад Wildberries на месте сгоревшего в Шушарах планируют осенью

Бакальчук объяснил ситуацию с задолженностью компании «ВБ Девелопмент»

Иск Бакальчук о расторжении брака оставили без движения
#суд
#склад
#компании
#маркетплейс
#развод
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Общественник Максимов заявил о неизбежности электросамокатов
26 августа 2024, 21:07

Фото: iStock/bortnikau

Председатель Комиссии Общественной Палаты РФ по территориальному развитию, городской среде и инфраструктуре Андрей Максимов заявил, что от электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности избавиться невозможно.
«Средства индивидуальной мобильности на наших тротуарах и дорогах останутся. Остановить их появление и движение невозможно. 100-150 лет назад, когда только появлялись автомобили, они вызывали множество вопросов и протестов. Но со временем правила были выработаны, а понимание того, как двигаться на новых транспортных средствах, появилось. Такой же путь мы пройдем и с самокатами, и с электросамокатами, и другими средствами индивидуальной мобильности», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Максимов.

Он добавил, что запретить СИМ нельзя, поскольку они удобны для многих. Кроме того, спикер выразил уверенность, что за такой техникой будущее.

Ранее депутат Госдумы Александр Спиридонов предлагал ужесточить наказание суток за оставление водителем средства индивидуальной мобильности или велосипедистом места ДТП.

Читайте также:

10-летний мальчик уехал кататься на самокате и погиб

Депутат Спиридонов призвал увеличить штраф за оставление места ДТП

В Москве суд впервые конфисковал самокат за езду в нетрезвом виде
#движение
#автомобили
#самокат
#будущее
#правила
#транспорт
#дороги
#электросамокат
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Четвертый энергоблок Курской АЭС вывели в планово-предупредительный ремонт
26 августа 2024, 20:48

Фото: istockphoto/Wlad74

Четвертый энергоблок Курской АЭС вывели в планово-предупредительный ремонт с частичной модернизацией. Об этом сообщила пресс-служба атомной станции в своем телеграм-канале. Особенно отмечается, что эта процедура — плановая и ежегодная, которую проводят на всех энергоблоках АЭС в России.
«Это ежегодная плановая процедура, проводимая на энергоблоках всех российских АЭС с целью поддержания стабильного рабочего состояния оборудования для гарантированной безопасной выработки электроэнергии», — указано в публикации АЭС.
Отмечается, что сейчас на Курской атомной станции работает только третий энергоблок, первый и второй — остановлены навсегда и находятся «в режиме эксплуатации без генерации» из-за вышедшего срока работы.
«Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений», — также добавили в пресс-службе станции.
Читайте также:

Власти ограничили активность в акватории водохранилища у Курской АЭС

В МИД прокомментировали попытку Киева атаковать Курскую АЭС

Появились данные о ночной попытке ВСУ атаковать атомную станцию под Курском
#мид
#данные
#аэс
#станции
#всу
#курская аэс
#курская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Психолог Наумова назвала неожиданный мотиватор для учёбы ребёнка
Психолог Наумова рекомендовала мотивировать ребёнка учится личными успехами
26 августа 2024, 20:39

Фото: iStock/Massonstock

Психолог Наталья Наумова заявила, что мотивировать ребёнка к хорошей учёбе могут личные успехи его родителей.
«Мотивировать стоит через успех, через возможности. Когда у ребёнка что-то получается, у него есть желание этим заниматься. Когда учёба становится недоступной, мотивация падает, и потребностей нет. Если не получается в учебе, нужно приободрить ребенка с помощью хобби. Это важно для самооценки школьника», — отметила в беседе с NEWS.ru Наумова.

Ранее Наталья Наумова заявляла, что оценки не всегда полностью зависят от ребёнка. Поэтому за неудовлетворительные оценки в школе ребёнка стоит не ругать, а поддерживать.

Читайте также:

Без паники: психолог Лыков рассказал, как подготовить ребёнка к детсаду

Психолог Наумова объяснила, почему школьников нельзя наказывать за плохие оценки

Психотерапевт Бабинина раскрыла, как не довести ребёнка до депрессии экзаменами
#психолог
#мотивация
#школа
#учёба
#дети
#родители
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф