Проект благоустройства в Коломне победил на Всероссийском конкурсе малых городов

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО
Проект по благоустройству сквера «Блюдечко» в Коломне признали лучшим на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, сообщает пресс-служба Минблагоустройства Московской области.
«Центральным элементом сквера, расположенного между улицей Дмитрия Донского и набережной реки Коломенки, станет «след стены Коломенского кремля», созданный с помощью архитектурных форм. Вдоль этого элемента будут расположены зоны для отдыха и любования видами. Дизайн мебели в сквере также будет напоминать строительные элементы кремля», — отмечается в сообщении.В сквере также будут установлены арт-объекты, разбиты цветники, посажены классический и фруктовый сады.
Благодаря победе в конкурсе на реализацию проекта выделен грант в размере 64,5 млн рублей.
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