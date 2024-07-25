Проект долговременного ухода расширяют ещё на две территории Подмосковья

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Реализуемый в Подмосковье социальный проект по долговременному уходу за пожилыми и инвалидам расширят ещё на два городских округа. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социального развития региона.
Как пояснили в министерстве, ранее многие родственники, вынужденные ухаживать за близким, либо бросали работу и сидели дома, либо нанимали сиделок. Проект позволяет бесплатно обучиться уходу и официально трудоустроиться в областном социальном центре, получать зарплату и стаж, при этом помогая родному человеку.
Как напомнили в ведомстве, сейчас проект реализован в городских округах Орехово-Зуево, Егорьевск, Воскресенск, Мытищи, Долгопрудный и Лобня.
В рамках проекта инвалиды и пожилые люди также могут пользоваться техническими средствами реабилитации, которых сегодня уже выдано более 3,5 тыс.
Долговременный уход можно оформить, подав заявление на региональном портале госуслуг.
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«С момента реализации проекта помощь от нас получили более чем 1,2 тыс. пожилых и инвалидов, хотя он работает в пилотном режиме только в шести городских округах. С 1 августа долговременный уход расширяет горизонты на Ступино и Каширу, что позволит охватить ещё больше жителей, нуждающихся в нашей поддержке», – сообщила первый зампред правительства Подмосковья Людмила Болатаева.
Как напомнили в ведомстве, сейчас проект реализован в городских округах Орехово-Зуево, Егорьевск, Воскресенск, Мытищи, Долгопрудный и Лобня.
В рамках проекта инвалиды и пожилые люди также могут пользоваться техническими средствами реабилитации, которых сегодня уже выдано более 3,5 тыс.
Долговременный уход можно оформить, подав заявление на региональном портале госуслуг.
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Лора Луганская