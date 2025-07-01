Строительство двух многоэтажек в подольском посёлке Южный позволит расселить аварийное жильё

01 июля 2025, 15:21

Строительство многоэтажек в Подольске решит вопрос расселения аварийного жилья

оригинал Андрей Воробьёв (слева) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

В посёлке Южный городского округа Подольск для расселения аварийного жилья построят два 17-этажных дома. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, который приехал на стройплощадку проверить ход работ.





Летом прошлого года в рамках президентского нацпроекта «Жильё и городская среда», который сейчас сменил национальный проект «Инфраструктура для жизни», глава региона вместе с жителями дал старт возведению одного из этих домов.

«Мы с жителями заложили здесь первый камень, и сегодня дом построен уже на уровне 15-го этажа. Задача – закрыть контур этой осенью, чтобы в первой половине следующего года около 400 человек смогли переехать в современное жильё из безнадёжно устаревших бараков. Очень надеемся, что и взрослые, и дети, которые здесь живут, будут довольны», – сказал Воробьёв.