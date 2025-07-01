Строительство двух многоэтажек в подольском посёлке Южный позволит расселить аварийное жильё
Строительство многоэтажек в Подольске решит вопрос расселения аварийного жилья
В посёлке Южный городского округа Подольск для расселения аварийного жилья построят два 17-этажных дома. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, который приехал на стройплощадку проверить ход работ.
Летом прошлого года в рамках президентского нацпроекта «Жильё и городская среда», который сейчас сменил национальный проект «Инфраструктура для жизни», глава региона вместе с жителями дал старт возведению одного из этих домов.
«Мы с жителями заложили здесь первый камень, и сегодня дом построен уже на уровне 15-го этажа. Задача – закрыть контур этой осенью, чтобы в первой половине следующего года около 400 человек смогли переехать в современное жильё из безнадёжно устаревших бараков. Очень надеемся, что и взрослые, и дети, которые здесь живут, будут довольны», – сказал Воробьёв.Он добавил, что в августе в микрорайоне Южный начнётся строительство второго дома. Его возведут по новым стандартам. По словам губернатора, он надеется, что строители сдадут объект вовремя.
Всего в посёлке Южный микрорайона Климовск – 30 аварийных домов. Это здания, возведённые более 60 лет назад, а самое старое из них – 1848 года постройки. Два дома уже расселены через выкупы квартир в МКД. 38 человек уехали в новостройки, двое воспользовались жилищными сертификатами. Для расселения остальных строят две 17-этажные высотки.
Первый – двухсекционный, на 199 квартир. Туда смогут переселиться более 380 жителей. Все работы планируют завершить до конца года, а с весны 2026-го начать выдавать жильцам ключи.
Во втором доме – 215 квартир, переехать туда смогут 456 человек. Этот МКД возведут неподалёку, на месте бывшей коррекционной школы 1960 года постройки, переведённой в новое здание.
Строительство планируют завершить в декабре следующего года, и это позволит закрыть вопрос с аварийным жильём в Южном. Кроме того, в новую многоэтажку переселят 75 человек из двух других аварийных домов, расположенных в микрорайонах Климовск и Львовский.
В Подмосковье в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» сейчас расселяются дома, признанные аварийными до 1 апреля текущего года. Это более 800 тыс. кв. м. площади и около 50 тыс. жителей. В этом году планируется расселить свыше 10 тыс. человек. С начала года новоселье уже отметили 2,8 тыс. До конца месяца переселят ещё 1309 семей.