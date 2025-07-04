Девелопер «Самолёт» приступил к строительству поликлиники в ЖК «Прибрежный Парк»
Группа компаний «Самолёт» продолжает развивать социальную инфраструктуру жилого комплекса «Прибрежный Парк» в Домодедово. Девелопер приступил к возведению поликлиники на 216 посещений в смену со встроенным постом скорой медицинской помощи, сообщили в пресс-службе компании.
Отмечается, что на стройплощадке объекта уже выполнены работы по свайному основанию. В настоящее время идёт подготовка к монолитным работам. Открытие поликлиники планируется в 2027 году.
Будущее медучреждение представляет собой трёхэтажное здание общей площадью около четырёх тысяч квадратных метров. Внутри будут оборудованы блоки для детского и взрослого отделений с отдельными входами. За одну смену врачи смогут принять 162 взрослых пациента и 54 несовершеннолетних. Приём будут вести медики общей практики и профильные специалисты: кардиолог, невролог, хирург, гинеколог, офтальмолог, оториноларинголог и прочие.
С обратной стороны здания будет размещён пост скорой медицинской помощи с отдельным входом.
Все помещения будут оснащены современным медицинским оборудованием. Также в будущей поликлинике обеспечат беспрепятственный доступ для маломобильных граждан.
ЖК «Прибрежный Парк» от группы «Самолёт» располагается в 10 км от МКАД, около Видновского парка и музея-заповедника «Горки Ленинские». Рядом находится выезд на трассу М-4 и Каширское шоссе, а в пешей доступности есть железнодорожная станция «Ленинская». В рамках жилого комплекса возведут три детсада, большую школу, физкультурный центр с бассейном и поликлинику.
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