Девелопер «Самолёт» приступил к строительству поликлиники в ЖК «Прибрежный Парк»

04 июля 2025, 13:08

Фото: пресс-служба ПАО ГК «Самолёт»

Группа компаний «Самолёт» продолжает развивать социальную инфраструктуру жилого комплекса «Прибрежный Парк» в Домодедово. Девелопер приступил к возведению поликлиники на 216 посещений в смену со встроенным постом скорой медицинской помощи, сообщили в пресс-службе компании.