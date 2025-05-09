Проект «От забвения к бессмертию» поможет разыскать погибших предков-героев

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Героико-патриотический проект «От забвения к бессмертию», направленный на восстановление сведений о месте и времени гибели советских солдат в годы Великой Отечественной войны, запустила Волгоградская академия МВД России, сообщает пресс-служба академии.
«За два года поисковики отряда Волгоградской академии МВД вместе с другими отрядами обнаружили останки 700 советских воинов. Их передали в криминалистическую лабораторию академии для исследования и восстановления внешнего облика по черепу. Получившиеся портреты героев размещены на сайте «Война в лицах», — говорится в сообщении.Людям, чьи предки не вернулись с войны, предлагается зайти на сайт, выбрать регион, в котором, предположительно, погиб родственник, и посмотреть фотогалерею. И если кто-то из солдат окажется похожим на человека с семейных фотографий, сообщить об этом через форму обратной связи.
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