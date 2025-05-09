В подмосковном Минздраве рассказали об особом вкладе медработников в Победу

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Медицинские работники сыграли особую роль в Победе в Великой Отечественной войне. Об этом, поздравляя жителей Подмосковья с 80-летием Победы, заявил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
«Особую роль в войне сыграли медработники, которые выносили раненых с поля боя, спасали жизни солдат под обстрелами и в тылу. А в послевоенное время они занимались восстановлением здоровья всей страны. Мы помним подвиг наших предков и будем продолжать передавать эту память своим детям, внукам и правнукам», – написал Забелин в своём телеграм-канале.Он добавил, что подвиг народа, его стойкость, мужество и единство навсегда останутся в нашей памяти и будут примером патриотизма для всех поколений.
В Подмосковье, как и по всей России сегодня отмечают Юбилей Великой Победы. 80 лет назад, 9-го мая в 2 часа 10 минут по московскому времени, легендарный диктор Юрий Левитан прочитал в эфире подписанный в Берлине акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Он объявил, что Великая Отечественная война, которую вёл советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершилась.
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