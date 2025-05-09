Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Подмосковье/ В подмосковном Минздраве рассказали об особом вкладе медработников в Победу

В подмосковном Минздраве рассказали об особом вкладе медработников в Победу

Фото: t.me/zabelinm

Фото: t.me/zabelinm

Оригинал
Медицинские работники сыграли особую роль в Победе в Великой Отечественной войне. Об этом, поздравляя жителей Подмосковья с 80-летием Победы, заявил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
«Особую роль в войне сыграли медработники, которые выносили раненых с поля боя, спасали жизни солдат под обстрелами и в тылу. А в послевоенное время они занимались восстановлением здоровья всей страны. Мы помним подвиг наших предков и будем продолжать передавать эту память своим детям, внукам и правнукам», – написал Забелин в своём телеграм-канале.
Он добавил, что подвиг народа, его стойкость, мужество и единство навсегда останутся в нашей памяти и будут примером патриотизма для всех поколений.

В Подмосковье, как и по всей России сегодня отмечают Юбилей Великой Победы. 80 лет назад, 9-го мая в 2 часа 10 минут по московскому времени, легендарный диктор Юрий Левитан прочитал в эфире подписанный в Берлине акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Он объявил, что Великая Отечественная война, которую вёл советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершилась.

Читайте также:

В Серпухове провели концерт в честь Дня Победы

Путин: Россия склоняет головы перед погибшими в праведном бою

Путин оценил роль второго фронта во Второй Мировой войне
#день победы
#9 мая
#подмосковье
#московская область
#минздрав мо
#здравоохранение
#здоровье
#великая отечественная война
#история
#врачи
#медики
#медработники
#максим забелин
Брынцалов: «Каждая семья Подмосковья хранит историю бойцов и тружеников тыла»
09 мая 2025, 14:15

Фото: пресс-служба Мособлдумы

В каждой подмосковной семье хранят историю близких, которые в годы Великой Отечественной войны боролись с фашизмом и трудились в тылу. Об этом заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, поздравляя ветеранов и всех жителей региона с 80-летием Победы.
«Путь к победному маю был полон лишений и огромных потерь. Почти 27 млн советских граждан погибли на фронтах, в тылу и в лагерях смерти. В каждой подмосковной семье хранят историю своих близких, которые самоотверженно боролись с фашизмом, без устали трудились в тылу. Память о подвиге поколения победителей, как знамя, ведёт нас сквозь время и передаётся из поколения в поколение. Год защитника Отечества только подчёркивает неразрывную связь и преемственность», – написал Брынцалов в своём ТГ-канале.
Парламентарий назвал 9 мая праздником, дороже которого нет и не будет.
«Мы встречаем его со слезами на глазах и священным трепетом в груди. В решающие годы наши отцы, деды и прадеды без колебаний разделили свою судьбу с судьбой страны. Благодаря их силе духа и любви к Родине был положен конец самой страшной в истории человечества войне», – отметил спикер Мособлдумы.
Он поблагодарил ветеранов за жизнь и свободу и отдал дань память павших героев.

Читайте также:

В молодёжной патриотической акции в Ступине приняли участие около тысячи человек

Росгвардейцы возложили цветы к Вечному огню на Поклонной горе

Жители Воскресенска приняли участие в акции «Зажги свечу»
#подмосковье
#московская область
#игорь брынцалов
#мособлдума
#поздравление
#день победы
#9 мая
#великая отечественная война
#история
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Ветеран из Подмосковья провёл Парад Победы на трибуне рядом с Путиным
09 мая 2025, 14:14

Фото: 360.ru

99-летний ветеран Великой Отечественной войны, уроженец подмосковного Серпухова Евгений Александрович Знаменский на Параде Победы сидел на трибуне рядом с президентом России Владимиром Путиным, сообщает 360.ru.
«Во время Великой Отечественной войны Евгений Александрович Знаменский участвовал в освобождении Изюма, Лисичанска, Краснодона и Запорожья. Службу Евгений Александрович начал автоматчиком, а затем его перевели в 185-й гвардейский артиллерийский полк, с которым он встретил Победу в Берлине», — говорится в сообщении.

Фото: 360.ru

На трибуне с главами государств был также Иван Степанович Мартынушкин: последний из ныне живущих освободитель узников концлагеря. Мартынушкин также является одним из создателей системы ядерного сдерживания.

Читайте также:

Журналист ВВС Розенберг заявил об огромной цене СССР за победу над фашизмом

В молодёжной патриотической акции в Ступине приняли участие около тысячи человек

Росгвардейцы возложили цветы к Вечному огню на Поклонной горе
#парад
#парад победы
#ветеран
#владимир путин
#день победы
#9 мая
#великая отечественная война
#серпухов
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В молодёжной патриотической акции в Ступине приняли участие около тысячи человек
09 мая 2025, 13:30

Фото: пресс-служба администрации г.о. Ступино

Патриотическую молодёжную акцию «Помним подвиг на фронте! Помним подвиг в тылу!», посвящённую Победе в Великой Отечественной войне, провели в Ступине накануне 9 мая, её участниками стали около тысячи человек, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В сквере Героя Советского Союза Владимира Полякова в память о защитниках Родины 942 горящими свечами выложили цифры «1941-1945». Огонь для свечей участникам акции символично передали от Вечного огня реконструкторы из исторических клубов, одетые в солдатскую форму времён Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.
Акция проводилась также у стелы «Город трудовой доблести». Там участники свечами выложили цифру 80 и слово «Победа».

Фото: пресс-служба администрации г.о. Ступино

Кроме того, председатель окружного Совета депутатов Александр Сухачев и ученик школы №2 Филипп Жуков передали «Капсулу Победы» с посланием потомкам директору Ступинского историко-краеведческого музея Дмитрию Шалыгину.

Мероприятие завершилось концертом и салютом.

Читайте также:

На акции «Сад Памяти» ступинцы высадили 80 каштанов в честь 80-летия Победы

Исторический фестиваль «Огненная дуга» собрал в Ступине 200 реконструкторов

В ступинской школе №2 состоялись учения по антитеррористической безопасности
#ступино
#акция
#день победы
#великая отечественная война
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жители Воскресенска приняли участие в акции «Зажги свечу»
09 мая 2025, 12:19

Фото: пресс-служба администрации г.о. Воскресенск

Памятную акцию «Зажги свечу» провели в Воскресенске у мемориала «Вечный огонь» в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне накануне 9 Мая, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Каждая зажжённая в этот вечер свеча — это священный огонь, освящающий путь нашим будущим поколениям, это символ нашего единства и безграничной любви к Родине. Зажигая эти свечи, мы помним и никогда не забудем великий подвиг русского солдата», — сказал глава Воскресенска, секретарь окружного отделения партии «Единая Росси» Алексей Малкин.
Акцию провели активисты военно-патриотического центра «Воин» при поддержке местного отделения Юнармии и волонтёров. Все собравшиеся почтили память павших героев минутой молчания.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Воскресенск

Читайте также:

В Солнечногорске провели забег «Факел Победы»

Жители Балашихи выложили свечами скульптуру Родины-матери

«От санитаров до истребителей танков»: профессии собак в годы Великой Отечественной войны
#воскресенск
#день победы
#акция
#великая отечественная война
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Солнечногорске провели забег «Факел Победы»
09 мая 2025, 11:56

Фото: пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

Забег «Факел Победы», посвящённый Победе в Великой Отечественной войне, состоялся в Солнечногорске, в мероприятии приняли участие спортсмены, молодёжь и активные жители округа, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Факел Победы» — это не просто спортивное событие, это дань уважения нашей истории, возможность для молодёжи прикоснуться к великому подвигу нашего народа и почувствовать себя частью единого целого», — сказала замглавы округа Солнечногорск Виктория Куракова.
Маршрут забега проходил на набережной озера Сенеж — от дома культуры «Выстрел» до Маяка и обратно. Длина дистанции составила пять километров. Бегуны несли в руках исторические знамёна и флаги России. Забег завершился у воинского мемориала, где участники почтили память погибших бойцов и возложили цветы.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

Читайте также:

Жители Балашихи выложили свечами скульптуру Родины-матери

«От санитаров до истребителей танков»: профессии собак в годы Великой Отечественной войны

Клава Кока, Игорь Николаев и другие звезды поздравили россиян с Днём Победы
#солнечногорск
#спорт
#забег
#день победы
#великая отечественная война
Следите за нашими новостями
в удобном формате