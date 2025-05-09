В Ленобласти похоронены более 50 тысяч немецких солдат, погибших в 1941-1944 годах

Мемориальное кладбище в деревне Сологубовка Ленинградской области (Фото: РИА Новости/Алексей Даничев)
В Ленинградской области, на берегу реки Мги, между деревнями Сологубовка и Лезье, расположено самое большое на территории России немецкое военное кладбище. Сегодня здесь захоронены останки более чем 50 тысяч солдат и офицеров, погибших в этом регионе начиная с лета 1941 года и до момента изгнания фашистов с ленинградской земли зимой 1944-го. Кладбище является частью комплекса, включающего также Парк Мира и Успенскую церковь.
Известно, что в 1992 году был заключён договор между Россией и Германией, согласно которому Россия разрешает эксгумировать и перезахоронить останки немецких солдат на своей территории, но Германия берёт на себя всю заботу о советских воинских захоронениях на своей земле.
Как рассказал настоятель храма, а в 1990-е года секретарь прихода, протоиерей Вячеслав Харинов, перед ним не стоял вопрос, создавать кладбище или нет.
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Как рассказал настоятель храма, а в 1990-е года секретарь прихода, протоиерей Вячеслав Харинов, перед ним не стоял вопрос, создавать кладбище или нет.
«<…> находили огромное количество немцев. И было непонятно: что с ними делать? Однажды стал свидетелем того, как поисковики отправили поднятые останки солдат вермахта в костёр. С точки зрения христианской этики такое недопустимо. Поэтому для меня лично вопрос, нужно или не нужно немецкое кладбище, не стоял», — сказал Харинов.Он пояснил, что немецкая армия не была однородной. В Германии говорят, что нацисты были в Рейхстаге, а воевали простые немцы, у которых было два пути — фронт или концлагерь.
«Унтер-офицер Вольфганг Буф погиб, спасая жизнь нашему раненому офицеру, — рассказал настоятель храма изданию «Петербургский дневник». — Сохранились письма, в которых он писал, что ценности нацизма никогда не были ценностями немецкого народа. Его ценности — Бог и Евангелие. Дома его почитают едва ли не как святого».Также Вячеслав Харинов отметил, что пресекает попытки героизации и романтизации погибших солдат и офицеров вермахта. На кладбище запрещено ставить индивидуальные памятные знаки — таковы условия договора 1992 года, но в некоторых местах из-под травы выглядывают небольшие каменные плитки с именами и датами рождения и смерти.
«Мы знаем о существовании таких «надгробий», — поясняет настоятель Успенской церкви. — Но не препятствуем такому проявлению памяти со стороны родственников. И этим показываем своё великодушие. Мы понимаем, что история персонифицирована».Однако, Вячеслав Харинов был против установки в центре кладбища копии скульптуры из Нагасаки «Трагедия войны».
«Это была бы героизация смерти немецкого солдата. Мать-Германия держит тело дитяти, которого погубили варвары в Приладожье. Или посреди поля появился крест в форме немецкого Железного креста. У нас он ассоциируется с военными преступлениями. Такие кресты носили Геринг, Геббельс и другие», — пояснил настоятель храма.По его словам, весь комплекс в Сологубовке и Лезье — беспрецедентный миротворческий проект современной России, в котором видна вся сила великодушия и доброй воли нашего народа.
«Наше превосходство над варварством и злопыхательством некоторых современных европейских политиков. Для меня лично это наследие и завещание последних ветеранов Отечественной, возвысившихся над мстительностью и злопамятностью и благословивших этот проект», — заключил Харинов.Ранее в ночь на 9 мая неизвестные в масках повредили памятник маршалу Родиону Малиновскому в Одессе.
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Анастасия Чубина