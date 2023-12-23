Правительство Польши могут признать нелегитимным из-за феминитивов

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Польские женщины-министры во время принесения присяги использовали феминитивы, поставив тем самым под угрозу легитимность правительства страны. Об этом сообщило издание Rzeczpospolita.
13 декабря к присяге были приведены новый премьер-министр Польши Дональд Туск и члены его кабмина. Однако этим заинтересовался судья Конституционного суда Мариуш Мушиньски, который усомнился в законности правительства страны.
Он обратил внимание на то, что три женщины-министра не стали дословно повторять текст присяги. Министр образования Барбара Новацка и министр по вопросам равноправия Катажина Котула сказали, что вступают не в должность «министра», а на пост «министры». А министр по делам пожилых людей Мажена Окла-Древнович сделала ошибку в названии своей должности.
Таким образом, Мушиньски утверждает, что женщины вступили в должности, которых не существует, а значит и все документы, подписанные ими в период исполнения обязанностей, недействительны.
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Он обратил внимание на то, что три женщины-министра не стали дословно повторять текст присяги. Министр образования Барбара Новацка и министр по вопросам равноправия Катажина Котула сказали, что вступают не в должность «министра», а на пост «министры». А министр по делам пожилых людей Мажена Окла-Древнович сделала ошибку в названии своей должности.
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Анастасия Чинкова