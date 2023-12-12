В преддверии празднования Дня Победы выпустят газету «Победа Добра!»

Нижняя палата парламента Польши выразила недоверие действующему правительству Матеуша Моравецкого и призвала его к отставке. Сейм выдвинул в качестве кандидата на пост премьера Дональда Туска, который одержал победу в голосовании. Редакция «Радио 1» расскажет о политических взглядах политика, об его встрече с Владимиром Путиным, и о том, как его назначение отразится на Украине.