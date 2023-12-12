В преддверии празднования Дня Победы выпустят газету «Победа Добра!»

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В преддверии масштабного празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне представители сферы образования и культуры объединяются для участия в создании уникального просветительского интернет-портала «Победадобра.РФ».
Под эгидой портала планируется выпуск Всероссийской просветительской газеты «Победа Добра!», которая полностью посвященных 80-летию Победы в ВОВ и направлена на патриотическое воспитание молодого поколения.
Педагоги обратили внимание на проблему малой осведомленности учащихся фактами о ВОВ, отсутствия интереса к историческим достижениям РФ, а также наличия непонимания детьми связи итогов ВОВ 80-летней давности с жизнью современного мира.
Для финансирования реализации Проекта «Победа Добра!» Оргкомитетом направлена заявка на получение субсидии в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникация РФ
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