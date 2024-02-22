Проектирование дублёра Щёлковского шоссе через Балашиху приостановили

Фото: телеграм-канал Сергея Юрова
Проект строительства дублёра Щёлковского шоссе через центр Балашихи решено заморозить. Об этом объявил глава городского округа Сергей Юров.
«Создали инициативную группу для своевременного информирования. Это поможет нам вместе обсуждать и принимать решения о дальнейшей судьбе шоссе», – написал Юров в своём телеграм-канале.В ноябре была утверждена планировка дублёра Щёлковского шоссе, которая предполагала прохождение трассы через территорию Балашихи, включая Горенский лесопарк, парк «Пехорка» и Озёрный лесопарк.
«Вопрос прохождения дублёра через центр Балашихи доложил губернатору Подмосковья Андрею Воробьёву. Он поручил найти другое решение, исключив неудобства для жителей – в частности, рассмотреть возможность модернизации Щёлковского шоссе в существующем створе. Такая позиция направлена в Росавтодор», – сообщал Юров.В среду глава муниципалитета встретился с жителями для обсуждения этого вопроса.
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