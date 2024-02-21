Участникам СВО, проходящим лечение в госпитале в Балашихе, передали подарки к 23 февраля

35 подарочных наборов и письма от школьников передали участникам СВО, находящимся на реабилитации в филиале №3 госпиталя имени Бурденко в Балашихе, в преддверии Дня защитника Отечества. В мероприятии приняли участие депутат Мособлдумы Тарас Ефимов, депутат Горсовета Юрий Мельников, а также юнармейцы и члены «Молодой гвардии» партии «Единая Россия», сообщает пресс-служба регионального парламента.