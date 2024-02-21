Участникам СВО, проходящим лечение в госпитале в Балашихе, передали подарки к 23 февраля

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35 подарочных наборов и письма от школьников передали участникам СВО, находящимся на реабилитации в филиале №3 госпиталя имени Бурденко в Балашихе, в преддверии Дня защитника Отечества. В мероприятии приняли участие депутат Мособлдумы Тарас Ефимов, депутат Горсовета Юрий Мельников, а также юнармейцы и члены «Молодой гвардии» партии «Единая Россия», сообщает пресс-служба регионального парламента.
«Сегодня передали нательное белье и наборы для бритья – то, о чём нас ранее просили ребята. Поздравили героев с наступающим Днем защитника Отечества, пожелали скорейшего выздоровления и возвращения к семьям», — сказал Тарас Ефимов.Он добавил, что регулярно посещает госпиталь вместе с волонтёрами.
Письма и открытки военным передала ученица 8 класса, член «Юнармии» София Меньшаева. Она рассказала, что положительная реакция солдат на эти послания заставила её растрогаться до слёз.
В конце встречи Тарас Ефимов поздравил с наступающим праздником начальника и врачей госпиталя и поблагодарил их за работу.
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