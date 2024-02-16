В турнире по уличному хоккею в Балашихе примут участие легенды спорта и популярные блогеры

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«В число звёздных участников турнира войдут двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов, двукратный олимпийский чемпион и пятикратный чемпион мира Алексей Касатонов, олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы Вячеслав Буцаев и несколько других знаменитых хоккеистов», — отмечается в сообщении.Всего сражаться за победу будут 60 команд в дивизионах «любители» и «профессионалы». Кроме того, отдельно будут проведены игры «медиа-дивизиона», где встретятся четыре команды популярных блогеров.
Церемония открытия турнира начнётся в 10 утра.
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