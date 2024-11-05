Расписание на Савёловском направлении меняется до конца ноября

Фото: пресс-служба МТДИ МО
График движения некоторых пригородных поездов, курсирующих на Савёловском направлении, меняется в период с 5 по 29 ноября из-за работ по развитию инфраструктуры на ряде участков между станциями Дмитров и Савёлово, сообщает пресс-служба Минтранса Московской области со ссылкой на МЖД.
«Работы будут проводиться в будние дни. В частности, с 5 по 8 ноября с 9:30 до 13:30 они будут проходить на участке между Дмитровым и Каналстроем, с 11 по 22 ноября с 9:50 до 13:50 — между Каналстроем и Вербилками, а с 25 по 29 ноября с 10:10 до 14:10 — между Талдомом и Вербилками», — говорится в сообщении.На время работ движение поездов на участках будет останавливаться, потому маршруты некоторых электричек станут короче. Пассажиров просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее уточнять расписание.
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