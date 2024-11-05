С улиц Подмосковья за неделю увезли на штрафстоянки более 3,8 тыс. машин

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Свыше 3,8 тыс. автомобилей, припаркованных с нарушением правил остановки и стоянки, эвакуировали с улиц Московской области за минувшую неделю, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Всего за прошлую неделю было эвакуировано 3 тысячи 838 автомобилей-нарушителей. Это на 49 машин меньше, чем неделей ранее», — отмечается в сообщении.Больше всего машин эвакуировали в округе Красногорск — 382. Второе место недельного антирейтинга занял Ленинский округ, где эвакуировали 340 автомобилей. На третьем месте оказался округ Мытищи, откуда на штрафстоянки увезли 295 машин. Округ Химки с 294 эвакуированными машинами занял четвёртое место. А замыкает топ-5 антирейтинга Балашиха, где эвакуировали 267 машин.
Узнать, где находится автомобиль, эвакуированный в Московской области, можно по номеру 112, с помощью приложения «112МО» или на сайте регионального Центра безопасности дорожного движения.
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