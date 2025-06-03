Проезд автотранспорта по Крымскому мосту временно закрыт

Фото: iStock/Sergey Denisenko

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно приостановлено. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале, посвященном оперативной обстановке на мосту.



Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Пока не уточняется причина закрытия.

Крымский мост — это автомобильно-железнодорожная переправа через Керченский пролив, соединяющая Таманский полуостров Краснодарского края и Керчь полуострова Крым. Открыт в мае 2018 года для автомобильного движения, железнодорожное сообщение было запущено в декабре 2019 года.

Строительство началось в феврале 2016 года. Проект реализован в рекордно короткие сроки благодаря привлечению большого количества специалистов и современных технологий. Строительные работы были осложнены сложной геологической обстановкой, сильными ветрами и высокими волнами Керченского пролива.

Дарья Осипова

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