Проезд автотранспорта по Крымскому мосту временно закрыт
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно приостановлено. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале, посвященном оперативной обстановке на мосту.
Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Пока не уточняется причина закрытия.
Крымский мост — это автомобильно-железнодорожная переправа через Керченский пролив, соединяющая Таманский полуостров Краснодарского края и Керчь полуострова Крым. Открыт в мае 2018 года для автомобильного движения, железнодорожное сообщение было запущено в декабре 2019 года.
Строительство началось в феврале 2016 года. Проект реализован в рекордно короткие сроки благодаря привлечению большого количества специалистов и современных технологий. Строительные работы были осложнены сложной геологической обстановкой, сильными ветрами и высокими волнами Керченского пролива.
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