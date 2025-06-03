Родственница Жириновского решила засудить сыновей основателя ЛДПР
Родственница Жириновского обжаловала отказ суда в иске о пожизненном содержании
Родственница покойного политика Владимира Жириновского Елена Листопадова подала апелляционную жалобу на решение суда, отказавшего в иске о признании недействительным договора пожизненного содержания с иждивением. Об этом сообщили РИА Новости в Преображенском районном суде Москвы.
«Зарегистрирована апелляционная жалоба (Листопадова Е.Г.)», — объявили там.Ответчиками по данному иску выступают сыновья Жириновского – Давид Гарсиа (Игорь Лебедев) и Олег Эйдельштейн. Ранее суд встал на их сторону.
При этом требования истцов, Листопадовой и ее соистца Натальи Соколовой, также являющейся племянницей Жириновского, были отклонены. Они безуспешно пытались истребовать имущество из чужого незаконного владения с целью возврата его в наследственную массу. Разбирательство длилось с декабря 2022 года.
Напомним, основатель ЛДПР Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни. В конце «Радио 1» передавало, что загранпаспорт Жириновского был продан на аукционе в Санкт-Петербурге за 1,1 млн рублей при стартовой цене в 100 тыс. рублей.