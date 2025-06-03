Родственница Жириновского решила засудить сыновей основателя ЛДПР

03 июня 2025, 05:14

Родственница Жириновского обжаловала отказ суда в иске о пожизненном содержании

Владимир Жириновский (Фото: www.kremlin.ru)

Родственница покойного политика Владимира Жириновского Елена Листопадова подала апелляционную жалобу на решение суда, отказавшего в иске о признании недействительным договора пожизненного содержания с иждивением. Об этом сообщили РИА Новости в Преображенском районном суде Москвы.







«Зарегистрирована апелляционная жалоба (Листопадова Е.Г.)», — объявили там.