Россиянам перечислили причины, по которым выплату пенсии могут приостановить

03 июня 2025, 06:50

Доцент Балынин: выплату пенсии в РФ могут приостановить, если не получать ее полгода

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Выплата пенсии может быть приостановлена в нескольких случаях: если гражданин не получал ее лично в течение шести месяцев подряд, не прошел своевременное медицинское переосвидетельствование (для инвалидов) или не предоставил справку об обучении в вузе или ссузе (для получателей пенсии по потере кормильца после 18 лет). Об этом агентству «Прайм» рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.