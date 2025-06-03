Россиянам перечислили причины, по которым выплату пенсии могут приостановить
Выплата пенсии может быть приостановлена в нескольких случаях: если гражданин не получал ее лично в течение шести месяцев подряд, не прошел своевременное медицинское переосвидетельствование (для инвалидов) или не предоставил справку об обучении в вузе или ссузе (для получателей пенсии по потере кормильца после 18 лет). Об этом агентству «Прайм» рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
Балынин пояснил, что данные основания закреплены в законе «О страховых пенсиях».
Приостановка выплаты пенсии по инвалидности происходит, если получатель не явился в установленный срок на переосвидетельствование в учреждение медико-социальной экспертизы. Для пенсии по потере кормильца поводом для приостановки служит достижение получателем 18 лет, окончание школы и непредоставление документа, подтверждающего очное обучение в образовательном учреждении.
Эксперт уточнил, что выплаты возобновляются после устранения обстоятельств, послуживших причиной для приостановки. Необходимо предоставить в Социальный фонд России недостающие документы или подтвердить факт получения пенсии.
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