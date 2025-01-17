Желающим сдать ёлку на переработку в Подмосковье напомнили, как перевозить её в автобусе

Мострансавто и Минтранс Московской области напомнили жителям Подмосковья, желающим присоединиться к акции «Сдай на переработку и елки, и иголки!», правила перевозки хвойных деревьев в автобусах. Акция по сбору живых елей, сосен и пихт для дальнейшей переработки будет проходить до 10 февраля.