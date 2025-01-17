Желающим сдать ёлку на переработку в Подмосковье напомнили, как перевозить её в автобусе

Фото: пресс-служба Минтранса МО
Мострансавто и Минтранс Московской области напомнили жителям Подмосковья, желающим присоединиться к акции «Сдай на переработку и елки, и иголки!», правила перевозки хвойных деревьев в автобусах. Акция по сбору живых елей, сосен и пихт для дальнейшей переработки будет проходить до 10 февраля.
Ёлки, длина, ширина и высота которых в сумме не превышают 120 см, пассажиры могут провозить бесплатно. За транспортировку более крупных новогодних деревьев взимается дополнительная плата. Главное, чтобы сумма их параметров не превышала 180 см.
Водитель имеет право отказать в провозе «зелёного багажа», если он препятствует входу или выходу.
В ведомстве напомнили, что для удобства жителей адреса ближайших к дому пунктов приёма нанесены на интерактивную карту.
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«В городском сообщении стоимость перевозки новогодних деревьев составляет 59 руб., в пригородном зависит от расстояния. При поездке до 25 км включительно – 59 рублей, свыше 25 км до 50 км – 118 рублей, свыше 50 км – 177 рублей. При перевозке хвойных деревьев их нужно надёжно обернуть тканью или плёнкой и связать, чтобы не испачкать салон или одежду других пассажиров», – сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
Водитель имеет право отказать в провозе «зелёного багажа», если он препятствует входу или выходу.
В ведомстве напомнили, что для удобства жителей адреса ближайших к дому пунктов приёма нанесены на интерактивную карту.
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Лора Луганская