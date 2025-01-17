Фото: пресс-служба МТДИ МО
Три километра ограждений вдоль железнодорожных путей, в том числе — 500 метров железобетонных заборов, планируется установить на территории Московской области в текущем году, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«В 2025 году в Московской области обустроят три километра ограждений вдоль ж/д путей. Это позволит ликвидировать 250 «опасных троп» — несанкционированных подходов к станциям и переходов через железную дорогу», — уточняется в сообщении.В областном Минтрансе напомнили, что около половины всех летальных несчастных случаев на железной дороге происходят именно из-за несанкционированных переходов, а также отметили, что в регионе ведётся активное строительство разноуровневых и одноуровневых переходов, а там, где на «опасных тропах» выламывают ограждения, выкапывают рвы и высаживают труднопроходимые кустарники.
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Лев Каштанов