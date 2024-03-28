Проезд по Митяевскому мосту ограничили из-за поднятия воды

Фото: пресс-служба Минтранса МО
На Митяевском мосту в Коломне из-за поднятия уровня воды в реке Москве временно ограничили проезд транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Пешеходное движение осуществляется в штатном режиме. А автобус №44, который ходит по маршруту Коломна (автовокзал Голутвин) – совхоз Сергиевский», будет делать объезд через Щурово», – говорится в сообщении.В министерстве напомнили, что днём ранее ограничили автомобильное движение на мосту в Озёрах. Там на время паводка развели наплавной мост через реку Оку, расположенный на 83-м км дороги «Озёры – Кашира».
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Лора Луганская