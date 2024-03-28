Проезд по Митяевскому мосту ограничили из-за поднятия воды

Подозреваемый по делу о теракте в подмосковном концертном зале, 25-летний Фаридуни Шамсидин пытался привлечь к атаке собственного тестя. За два дня до теракта он звал его в Москву на «подработку». Об этом сообщает Mash в своем телеграм-канале.