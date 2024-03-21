Радио1
Главная / Новости / Общество/ В Подмосковье провели учения по ликвидации последствий весеннего паводка

В Подмосковье провели учения по ликвидации последствий весеннего паводка

21 марта 2024, 21:43
собл

собл

Работники Мособлпожспаса приняли участие в учениях по проверке готовности к ликвидации последствий весеннего паводка 2024 года. Как сообщили в пресс-службе ведомства, они прошли в селе Жаворонки городского округа Одинцово.
В учениях участвовали представители Одинцовского пожарно-спасательного гарнизона, коммунальных служб, Центра гражданской защиты и администрации муниципалитета.
«Проводился смотр готовности личного состава, техники, оснащения, такого как мотопомпы, откачивающее оборудование, плавсредства, средства спасения на воде и мобильные средства оповещения. В показательной части демонстрировались возможностей аварийно-спасательных средств», – рассказал замначальника территориального управления №1 Александр Перевай.

Участники отработали оповещение населения, а также проведение аварийно-восстановительных и спасательных работ на месте условных подтоплений.

Читайте также:

В период паводка будет работать порядка 70 аварийных бригад Мособлгаза

Названы округа Подмосковья с наибольшим риском подтоплений

Федеральные трассы Подмосковья готовят к паводку


#мособлпожспас
#спасатели
#одинцово
#учения
#паводок
#половодье
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Кадыров призвал чеченских силовиков принять боевую готовность
Кадыров призвал силовиков Чечни быть готовыми отразить угрозу во благо России
21 марта 2024, 22:02

Фото: Сайт Кремля

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал силовиков быть в состоянии боевой готовности, чтобы суметь в любой момент отразить угрозу «во благо государства». Об этом он написал в Своем Телеграм-канале
«Обратил внимание командиров силовых подразделений на необходимость быть в состоянии постоянной боевой готовности и обучать личный состав грамотной тактической военной подготовке», — сообщил Кадыров.
Помимо этого, он поручил главе МВД по республике Аслану Ирасханову «принять профилактические меры, усилив контроль за возможными коррупционными нарушениями».

Глава Чечни отметил, что такой жесткий и ответственный подход необходимо использовать для профилактики незаконного оборота наркотических веществ и медицинских препаратов.

Ранее Рамзан Кадыров поздравил Владимира Путина с переизбранием. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Интернет-разведчик Бедеров: Бесполезно менять номер для защиты от слежки

«Овца Долли»: Останина осудила идею создание банка спермы бойцов СВО

Запуск «Союза МС-25» отменили из-за просадки напряжения

#мвд
#контроль
#меры
#рамзан кадыров
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
При обстреле Белгородской области получил повреждения газопровод
Глдаков: при обстреле Белгородской области получил повреждения газопровод
21 марта 2024, 21:40

Фото: iStock/Standart

Газопровод в Грайворонском городском округе Белгородской области получил повреждения в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Это привело к отключению газа для жителей пяти сел, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В результате инцидента без газа остались абоненты частных домовладений в селах Дунайка, Мощеное, Рождественка, Пороз и Мокрая Орловка. Губернатор отметил, что аварийные службы приступят к восстановительным работам по устранению повреждений, как только обстановка на местности позволит это сделать.

Гладков также подчеркнул, что на территории округа продолжаются обстрелы, которые оставляют основным последствием отсутствие электроэнергии.

Читайте также:

В Белгородском зоопарке в результате обстрела погибла кенгуру Беннетта Гранди

Появились фото последствий обстрела Белгорода

Гладков: Два человека пострадали в результате обстрела Белгорода
#губернатор
#фото
#telegram
#Вячеслав Гладков
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Петербурге арестовали подростков, подозреваемых в убийстве мужчины
Суд в Петербурге арестовал подростков, подозреваемых в убийстве мужчины
21 марта 2024, 21:33

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Суд в Петербурге решил заключить под стражу двух несовершеннолетних, подозреваемых в избиении мужчины, который скончался на месте происшествия. Об этом 21 марта сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
Постановление было вынесено Смольнинским районным судом. Несовершеннолетним предъявлены обвинения по части 4 статьи 111 УК РФ («умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») и части 2 статьи 213 УК РФ («хулиганство, совершенное группой лиц»).

Срок пребывания под стражей установлен до 18 мая 2024 года. По информации пресс-службы судов, произошедшее случилось на территории сада «Сан-Галли», где несовершеннолетние, вступив в словесный конфликт с мужчиной, совершили нападение, нанеся ему множественные удары руками и ногами.

Читайте также:

Снимавшего военные объекты россиянина арестовали

В Москве арестовали женщину, продавшую собственного ребенка

Сатаниста из Подмосковья арестовали по делу об изнасиловании несовершеннолетней
#нападение
#смерть
#военные
#конфликт
#ук
#хулиганство
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Премьер Италии решила наказать авторов порно-дипфейка с ее участием
Премьер Италии Мелони потребовала 100 тысяч евро с авторов фейкового порноролика
21 марта 2024, 21:03

Фото: РИА Новости / Павел Бедняков

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони планирует судиться с создателями её порнографического дипфейка. Об этом пишет BBC.
В 2020 году неизвестные опубликовали на американском сайте для взрослых дипфейковые видео с лицом Мелони. Ролик набрал миллионы просмотров, а спустя пару лет женщина стала премьер-министром Италии.

По данным издания, создателей видео удалось вычислить через смартфон, с которого оно было загружено. Ролик сделали 40-летний мужчина и его 73-летний отец.

Итальянские премьер подала на них в суд с требованием выплатить компенсацию размером в 100 тысяч долларов. Дипфейки подпадают под статью о диффамации (распространение порочащих сведений), которая есть в законодательстве Италии.

Адвокаты Мелони назвали сумму символической. Она пообещала перечислить все отсуженные деньги в фонд женщин, которые пострадали от домашнего насилия.

Читайте также:

11 человек пострадали в ДТП с экскурсионным автобусом из Подмосковья в Северной Осетии

Тесть Прилучного Брутян задержан за организацию подпольного казино

Масштаб обвала на руднике «Пионер» в 22 раза превысил изначальные оценки

#суд
#деньги
#женщина
#видео
#смартфон
#отец
#министр
#фонд
#мужчина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье насчитали 8 тысяч безработных и 80 тысяч вакансий
21 марта 2024, 20:33

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Подмосковье по показателям безработицы занимает второе место в России, заявила министр социального развития региона Людмила Болатаева. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в преддверии Всероссийской ярмарки трудоустройства она выступила на пресс-конференции «Трудоустройство в Подмосковье. Новые вызовы!».
«В нашем регионе – 8 тыс. безработных, в то время как вакансий – 80 тыс. Подмосковье сегодня занимает второе место по безработице в стране. Это хорошие показатели, которых удалось достичь, внедряя меры поддержки как для соискателей, так и для работодателей. Предстоящая ярмарка трудоустройства охватит свыше 20 тыс. участников», – отметила министр.
Как рассказали в подмосковном Минсоцразвития, в пресс-конференции также приняли участие предприниматели. Они представили деятельность своих компаний.

Всероссийская ярмарка трудоустройства пройдёт в Подмосковье с 10 по 12 апреля на шести крупнейших площадках.

Читайте также:

Участники СВО и члены их семей получат приоритет на трудоустройство

Лишь 19% студентов готовы пойти на нелегальное трудоустройство

Путин распорядился упросить трудоустройство россиян до 18 лет
#минсоцразвития мо
#трудоустройство
#работа
#безработица
#министр
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Москве арестовали женщину, продавшую собственного ребенка
Суд в Москве арестовал женщину, продавшую собственного ребенка
21 марта 2024, 20:28

Фото: istockphoto.com / zoka74

В Московском суде взяли под стражу женщину, которая обвиняется в продаже собственного ребенка. При этом сама она настойчиво отрицает свою вину, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.
Суд принял решение о заключении под стражу еще одной фигурантки уголовного дела о торговле детьми.

Женщине предъявлено обвинение по статье 127.1 УК РФ (торговля людьми). Подозреваемая отказалась признать свою вину.

По информации прокуратуры, в феврале 2020 года 33-летняя женщина родила девочку, которую затем передала 44-летней «покупательнице», которую позже также арестовали. При регистрации рождения ребенка женщина-покупательница обманула, заявив, что девочка является ее родной дочерью.

Читайте также:

В Краснодаре завели дело на женщину, прикурившую от Вечного огня

Россиянку арестовали за дискредитацию ВС РФ из-за наклеенных на памятник стихов

В Москве живущую в подъезде женщину с детьми могут проверить на мошенничество
#торговля
#суд
#дело
#памятник
#женщина
#ук
#обвинение
#мошенничество
#девочка
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Кремле призвали уничтожать вставших с оружием на сторону противника россиян
Песков: взявших оружие и вставших на путь предательства необходимо уничтожать
21 марта 2024, 20:02

Фото: Сайт Кремля

Россиян, которые покинули страну и встали на сторону противника, нужно уничтожать. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе время общения с журналистами «АиФ».
Представитель Кремля напомнил, что до этого российский президент Владимир Путин говорил о предателях, воюющих со своими соотечественники.

«Надо уничтожать. Слава богу, их не так много, кто встал на этот путь», — заявил Песков.
Он также добавил, что возвращения предателей в России никто не ждет.

Ранее пресс-секретарь заявил, что давление США и Евросоюза не помешает развитию отношений России и Китая. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Интернет-разведчик Бедеров: Бесполезно менять номер для защиты от слежки

«Овца Долли»: Останина осудила идею создание банка спермы бойцов СВО

Запуск «Союза МС-25» отменили из-за просадки напряжения
#владимир путин
#президент
#дмитрий песков
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россиянам предложили назвать главные достопримечательности страны
21 марта 2024, 19:35

Фото: сайт конкурса

С 19 по 31 марта проходит финальный этап конкурса достопримечательностей «От южных морей до полярного края». Он организован программой Росмолодёжи «Больше, чем путешествие».
«После полуфинала лидерами стали 89 локаций – по одной из каждого региона России. Желающие могут выбрать лучшие достопримечательности в номинациях «Гордость моей страны», «Душа моей компании» и «Мечта моего сердца». По итогам голосования будут сформированы три рейтинга – топ-10 мест в каждой из трех номинаций. В 2025 году они появятся в туристических маршрутах программы», – сообщили организаторы конкурса.
Определить главные достопримечательности страны 2024 года можно на сайте конкурса. Там же можно подробно познакомится с его условиями.

Читайте также:

1 апреля начнется второй Всероссийский конкурс юного художника

Ко Дню космонавтики в России проведут онлайн-конкурс «Путь к звездам!»

В Щёлкове состоится конкурс «Театральная весна Подмосковья»
#конкурс
#достопримечательности
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россиянам раскрыли, как получить больше выходных
Юрист Русяев рекомендовал брать отпуск в августе и октябре
21 марта 2024, 19:34

Фото: istockphoto.com/Yana Tatevosian

Юрист Илья Русяев заявил, что больше выходных можно получить, уходя в отпуск в августе и октябре.
«ТК РФ позволяет законно увеличить размер отпускных за счёт нескольких факторов. Важно правильно выбрать время отпуска. Выгоднее брать отдых сразу после повышения оклада или выплаты крупных премий, чтобы они вошли в расчёт среднего заработка за последние 12 месяцев. Также отпускные будут больше в месяцы с максимальным количеством рабочих дней», — пояснил в беседе с NEWS.ru Русяев.

Кроме того, он рекомендовал не брать отпуск до полугода работы. Специалист напомнил, что отпуск можно переносить на следующий год, однако следует учитывать, что более двух лет не уходить на отдых по закону нельзя.

Ранее сообщалось, что ярмарку трудоустройства «Работа России. Время возможностей» проведут на площадке особой экономической зоны «Дубна» 11 апреля.

Читайте также:

В Дубне состоится всероссийская ярмарка вакансий

Стало известно, сколько россиян отправятся в путешествие в этом году

Депутат Сухарев предложил отпуск для военных при рождении ребёнка
#работа
#отпуск
#выплаты
#рф
#закон
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф