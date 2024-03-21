В Подмосковье провели учения по ликвидации последствий весеннего паводка

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Работники Мособлпожспаса приняли участие в учениях по проверке готовности к ликвидации последствий весеннего паводка 2024 года. Как сообщили в пресс-службе ведомства, они прошли в селе Жаворонки городского округа Одинцово.
В учениях участвовали представители Одинцовского пожарно-спасательного гарнизона, коммунальных служб, Центра гражданской защиты и администрации муниципалитета.
Участники отработали оповещение населения, а также проведение аварийно-восстановительных и спасательных работ на месте условных подтоплений.
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«Проводился смотр готовности личного состава, техники, оснащения, такого как мотопомпы, откачивающее оборудование, плавсредства, средства спасения на воде и мобильные средства оповещения. В показательной части демонстрировались возможностей аварийно-спасательных средств», – рассказал замначальника территориального управления №1 Александр Перевай.
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Лора Луганская