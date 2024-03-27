В Озёрах на время паводка развели мост через Оку

Фото: пресс-служба Минтранса МО
В районе города Озёры на время паводка развели наплавной мост через реку Оку, расположенный на 83-м км дороги «Озёры – Кашира». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
Движение транспорта организовано по схеме объезда через Ступино и Каширу. Автобусы пяти маршрутов ходят от моста со всеми остановками. Это автобусы №36 «Озёры – Кашира», №37 «Озёры – Редькино – Сеньково», №43 «Озёры – Зарайск», №49 «Озёры – Сосновка» и №53 «Озёры – Фроловское».
Фото: пресс-служба Минтранса МО
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Фото: пресс-служба Минтранса МО
«Когда движение льда по реке завершится, и появится возможность переправлять пассажиров с берега на берег катером, начнёт курсировать автобус со специальной табличкой «Озёры – Мост»ю. Он будет подвозить жителей от автостанции к переправе с интервалом от 30 до 50 минут», – пояснили в министерстве.Там пообещали проинформировать о восстановлении движения, когда уровень воды в реке нормализуется. Жителей попросили быть внимательнее и учитывать все изменения.
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Лора Луганская